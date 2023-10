Orașul Hamas de sub Gaza - o linie de front ascunsă pentru Israel. Tot ce trebuie să știi despre tunelurile teroriștilor

Ce îi așteaptă pe soldații din trupele terestre israeliene din Fâșia Gaza, spun surse de securitate, este o rețea de tuneluri Hamas de sute de kilometri lungime și până la 80 metri adâncime, descris de un ostatic eliberat drept "pânză de păianjen" și de către un expert ca "Viet Cong times 10".



Gruparea islamistă palestiniană are diferite tipuri de tuneluri care trec pe sub fâșia de coastă nisipoasă de 360 ​​km pătrați și granițele sale – inclusiv tuneluri pentru atac, contrabandă, depozitare și misiuni operaționale, au explicat surse familiare cu acest subiect.



Statele Unite cred că forțele speciale ale Israelului se vor confrunta cu o provocare fără precedent pentru că vor trebui să lupte împotriva militanților Hamas în timp ce încerca să evite uciderea ostaticilor ținuți sub pământ, a spus un oficial din SUA.

O provocare pentru soldații israelieni





Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a remarcat că bătălia de nouă luni din Irak pentru reluarea orașului Mosul de la Statul Islamic s-ar putea dovedi a fi mai ușor decât ceea ce îi așteaptă pe israelieni - probabil să fie "o mulțime de IED (dispozitive explozive improvizate) și o mulțime de capcane".



Chiar dacă Israelul a investit foarte mult în detectarea tunelurilor - inclusiv o barieră subterană echipată cu senzori pe care a numit-o "zid de fier" - încă se crede că Hamas are tuneluri de lucru mai puțin cunoscute lumii înconjurătoare.



După ultima rundă de ostilități din 2021, liderul Hamas în Gaza, Yehya Al-Sinwar, a spus: "Au început să spună că au distrus 100 km de tuneluri Hamas. Vă spun eu, tunelurile pe care le avem în Fâșia Gaza sunt de peste 500 km. Chiar dacă ce spun este adevărat, au distrus doar 20% din tuneluri".



Nu a existat nicio coroborare a comentariului lui Sinwar, despre care se crede că se ascunde sub pământ înaintea așteptatei ofensive terestre a Israelului. Dar estimarea lui este acceptată la scară largă de analiștii de securitate, chiar dacă coasta blocată are doar 40 km lungime.

Mărturia unui ostatic israelian, recent eliberat





Cu Israelul controlând deplin accesul aerian și maritim al Gazei și 59 km din granițele sale terestre de 72 km - cu Egiptul la 13 km la sud -

tunelurile oferă pentru Hamas una dintre puținele modalități de a aduce arme, echipamente și oameni.



În timp ce Hamas și alte grupuri palestiniene sunt secrete, un ostatic israelian eliberat recent eliberat, în vârstă de 85 de ani, Yocheved Lifshitz, a spus: "Părea ca o pânză de păianjen, multe tuneluri. Am mers kilometri sub pământ".



Hamas crede că deși Israelul este superior din punct de vedere militar, tunelurile sunt o modalitate de a tăia o parte din acele avantaje prin forțarea soldaților Israelului să se miște sub pământ, în spații înghesuite, pe care luptătorii Hamas le cunosc bine.



Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat joi: "Nu voi spune exact numărul de kilometri de tuneluri, dar este un număr mare, construite sub școli și zone rezidențiale".



Îndemnând Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite să intervină, președintele palestinian Mahmoud Abbas a cerut o intervenție imediată, încetarea "agresiunii" asupra Gazei și trecerea spre "o politică cu soluții în locul soluțiilor militare și de securitate".



Detalii despre orașul subteran





Surse de securitate israeliene spun că atacurile Israelului au cauzat puține pagube infrastructurii tunelului cu comandouri navale Hamas capabile să lanseze atacuri pe mare, care vizează comunitățile de coastă din apropierea Gazei.



"Deși atacăm masiv de zile întregi, conducerea Hamas este aproape intactă, la fel ca și capacitatea de a comanda și controla, au chiar capacitatea de a încerca și lansa contraatacuri", a spus Amir Avivi, fost comandant adjunct al diviziei Gaza.



"Există un întreg oraș dedesubtul Gazei, cu adâncimi de 40-50 de metri. Există buncăre, sedii și depozite, și bineînțeles că sunt conectați la mai mult de o mie de rachete cu pozițiile de lansare", a mai spus acesta.



Alte surse au estimat adâncimi de până la 80 de metri.



O sursă de securitate din Occident a spus: "Ei aleargă mile. Tunelurile sunt din beton si foarte bine realizate. Gândiți-vă la Viet Cong

ori 10. Au avut ani buni pentru a lucra la asta".

Egiptul este implicat?





O altă sursă de securitate a spus că tunelurile Hamas din Egipt rămân active.



"Lanțul de aprovizionare este încă intact în zilele noastre. Implicați în facilitarea coordonării rețelei sunt unii ofiţeri militari egipteni. Nu este clar dacă există cunoștințe despre acest lucru în armata egipteană", a spus el.



Un număr mic de tuneluri de contrabandă mai înguste, adânci, încă operau până de curând între Egipt și Gaza, potrivit altor două surse.



Oficialii egipteni nu au răspuns imediat unei cereri pentru comentariu. Miercuri, președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a spus în timp ce inspecta unitățile militare din Suez că rolul armatei este de a asigura granițele egiptene.

Când au fost săpate aceste tuneluri





Hamas a fost creat în Gaza în 1987 și se crede că început să sape tuneluri la mijlocul anilor 1990, când Israelul a acordat Organizației pentru Eliberarea Palestinei a lui Yasser Arafat autonomie în Gaza.



Rețeaua de tuneluri este un motiv cheie pentru care Hamas este mai puternic în Gaza decât în ​​Cisiordania. Săpatul tunelurilor a devenit o acțiune mai ușoară în 2005, când Israelul și-a retras soldații din Gaza și când Hamas a câștigat puterea în alegerile din 2006.



Deși tunelurile militare au rămas interzise, contrabandiştii din Gaza aveau să dezvolte tunelurile lor comerciale abia ascunse sub punctul de trecere al frontierei Rafah. Acestea aveau aproximativ un metru lățime și erau folosite pentru transportarea diverselor mărfuri.



Un operator al tunelului Rafah, Abu Qusay, a spus că pentru a săpa o jumătate de milă din tunel a fost nevoie de trei până la șase luni. Acel tunel ar produce un profit de până la 100.000 USD pe zi. Printre cele mai profitabile mărfuri au fost gloanțele, cumpărate cu 1 dolar bucata din Egipt și vândute cu 6 dolari în Gaza. Puștile Kalashnikov, a spus el, au costat 800 de dolari în Egipt și s-au vândut la un preț dublu.



Se crede că în 2017 Hamas l-au adus pe comandantul Mohammed Deif în Gaza printr-un tunel din Egipt. Deif a fost creierul din spatele atacului mortal al Hamas din 7 octombrie asupra Israelului, care a ucis 1.400 de oameni.

Vânătoarea de tuneluri





Profesorul Joel Roskin, geomorfolog și geolog cu Universitatea Bar-Ilan din Israel a spus că este dificil să cartografiezi rețeaua de tuneluri cu precizie de la suprafață, adăugând că informațiile clasificate erau esențiale pentru cartografierea 3D și vizualizarea imaginilor.



Printre unitățile de elită însărcinate să intre în tunelurile Hamas se numără Yahalom, comandouri de specialitate din Israel, trupele cunoscute sub numele de "nevăstuici", care se specializează în găsirea, curățarea și distrugerea tunelurilor.



La începutul acestei săptămâni, premierul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat luptătorii Yahalom, spunându-le: "Mă bazez pe voi,

poporul Israel se bazează pe voi".



Surse israeliene au spus că ceea ce îi așteaptă este formidabil de greu, mai ales că se vor confrunta cu un inamic care s-a regrupat și a învățat din operațiuni israeliene din 2014 și 2021.

Ce îi așteaptă, de fapt, pe soldații israelieni





"Vor fi o mulțime de capcane. Au arme termobarice pe care nu le aveau în 2021, care sunt mai letale. Și cred că au achiziționat o mulțime de sisteme antitanc cu care vor încerca să lovească APC-urile noastre (blindate transportoare de personal), tancuri", a spus Amnon Sofrin, un fost general de brigadă şi fost comandant al Corpului de informații.



Sofrin, care a fost anterior și șef în cadrul serviciilor de informații din Israel, a spus că Hamas va încerca să răpească soldați. Daphne Richemond-Barak, profesor la Reichman, a spus că și conflictele din Siria și Irak au schimbat situația.



"Ceea cu ce este probabil să se confrunte IDF (armata israeliană) în interior tunelurile sunt, de asemenea, toată experiența și toate cunoștințe care au fost dobândite de grupuri precum ISIS și a fost transmis către Hamas", a explicat acesta.





