Oraşul din România unde facturile la gaze şi curent sunt triple. Ce spune primarul

Primăria Alba Iulia va avea de plătit facturi la utilități și de patru – cinci ori mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, pentru școli și grădinițe și clădirile rezidențiale ale Primăriei. Primarul Gabriel Pleșa declară ca aceste cheltuieli vor împovăra bugetul administrației locale.

Ce spune primarul

”A fost un început de an ce ne-a bucurat, am reușit să votăm destul de repede bugetul municipiului Alba Iulia, cu unanimitate de voturi în Consiliul Local. În ultima săptămână însă ne-am întristat pentru că au început să vină facturile la utilități, la școli și grădinițe, clădirile rezidențiale ale Primăriei.

Ce se întâmplă? Iar aici va trebui să vedem cine este vinovat: noi în momentul în care am intrat pe bursă ca să licităm energia electrică și gazele naturale nu am avut nici un ofertant, iar ANRE ne-a desemnat un furnizor conform legislației.

Acest furnizor a făcut notificări la o parte din instituțiile de învățământ aflate în subordinea noastră, iar la altele nu. La cele la care a făcut notificare, iar aici dau exemplul Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, a venit o factură la gaze naturale, pe o lună de zile, de aproximativ 400.000 de lei, dar s-a aplicat compensarea și la final ea este de 112.000 lei.

În schimb avem unele clădiri nerezidențiale și unități de învățământ care nu au primit notificarea și facturile au venit fără să fie aplicată compensarea. De astăzi, 22 februarie 2022, am început centralizarea tuturor facturilor de utilități cu scopul de a vedea unde sunt probleme. Mâine o să facem o adresă ANRE-ului, dar și furnizorului, ca să vedem de ce nu a fost în anumite cazuri trimisă acea notificare și nu a fost aplicată compensarea.

Cert este că aceste facturi, chiar și compensate, sunt și de patru – cinci ori mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ele trebuie evident plătite, dar acest lucru va presupune un efort suplimentar pe bugetul local.

Este o mare supărare pentru mine și pentru cei din conducerea Primăriei că după ce am reușit un buget, zic eu, bazat pe investiții, ne-am bucurat că am reușit să mărim suma pe care o alocăm investițiilor în acest an, iată că cel puțin pe cele două – trei luni de frig și iarnă iată că avem o cheltuială suplimentară, care nu a fost prevăzută sau în nici un caz la un astfel de cuantum.

Au mai fost scumpiri ale energiei de la un an la altul cu 10%, cu maxim 15%, dar scumpiri cu 50%, cu 100% ori peste, eu nu am prins niciodată. Cred și totodată fac un apel în acest sens că Guvernul, ANRE-ul, toate instituțiile abilitate, să facă demersuri pentru a lua această povară extraordinar de mare și neașteptată de pe umerii administrațiilor locale.

Am colegi în zona rurală care, pur și simplu, nu își mai permit iluminatul public, nu mai dau drumul la iluminatul public pentru că nu mai au de unde plăti aceste utilități. Sigur, Alba Iulia este departe de a ajunge într-o astfel de situație, dar ne-am fi dorit ca acest cheltuieli suplimentare să fie direcționate către investiții.

Sunt de acord cu liberalizarea prețurilor, dar acestea trebuiau făcute din timp și nu în prag de iarnă, ori în cursul ei, când ți-a venit deja factura. Fac un apel un apel încă o dată autorităților centrale, Guvernului, să rezolve această problemă, atât pentru cetățeni cât și pentru instituțiile statului.” , a declarat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pentru ZiarulUnirea.ro

