Oracolul vedetelor. 20 de lucruri despre Ioana Petric

Ioana Petric, „bebelușa” haioasă de la „Cronica Cârcotașilor”, este acum și prezentatoarea emisiunii „Hai cu fetele”, de la Prima TV. Ea a acceptat provocarea Spectacola și a scris în Oracolul Vedetelor.

1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Ioana Petric: Împreună cu o prietenă aveam o formație secretă. Ne ascundeam și scriam versuri pentru următoarele noastre hituri și ne făceam coregrafii. Visul nostru era să dam lovitura și să plecăm în turneu, să fim rebele, să nu mai trebuiască să ascultăm de părinți. Nu ne-a ajutat talentul muzical și spre fericirea și sănătatea urechilor tuturor, am abandonat proiectul, dar încă visez să pot canta.

2. Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Ioana Petric: M-am probat cu costumele de baie ale mamei și am dat drumul la apa din mașină de spălat, că să inund casa și să îmi fac piscină.

3. Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Ioana Petric: Aș alege altă facultate decât Dreptul și aș pleca să studiez în străinătate.

4. Care este cea mai mare frică a ta?

Ioana Petric: Poate e greu de crezut, având în vedere meseria mea, dar în trecut îmi era foarte frică de vorbitul în public.

5. Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

Ioana Petric: Guano Apes- Lord of the boards, pentru că îmi place adrenalina și să simt placa sub picioare, fie ea de snowboard sau surf.

Și știți tema muzicala de la circ? Tatatararararara ta na na... aia! Viața mea are foarte mult umor și uneori am senzația că jonglez cu ea că un clovn neîndemânatic.

6. Care a fost cel mai penibil moment din viața ta?

Ioana Petric: Cineva, nu dau nume, m-a calcat pe rochie la un eveniment, rochia s-a sfâșiat în două și am rămas în... toată splendoarea. M-am aruncat în primul taxi și am ras până mi s-a făcut rău. Mă mir că nu există poze.

7. Care este cel mai interesant lucru pe care l-ai văzut/citit săptămâna aceasta?

Ioana Petric: Am fost cu ochii pe Milano Fashion Week, mi-am petrecut serile cu "Cel mai iubit dintre pământeni" al lui Marin Preda și am aflat că lacrimile de fericire încep să curgă din ochiul drept, iar cele de tristețe din ochiul stâng.

(Citește continuarea articolului pe spectacola.ro)