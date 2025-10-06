€ 5.0886
Data publicării: 20:16 06 Oct 2025

EXCLUSIV Opțiunile lui Macron, după demisia lui Lecornu. Ștefan Popescu explică ce ar însemna demisia președintelui Franței
Autor: Ioan-Radu Gava

macron4_53486500 FOTO: Agerpres
 

Ștefan Popescu, analist de politică externă, a făcut o radiografie a situației politice din Franța, după demisia lui Sébastien Lecornu.

Sébastien Lecornu, Premierul Franței, și-a prezentat demisia, luni, marcând astfel cea mai scurtă guvernare din istoria celei de-a Cincea Republici. La scurt timp după anunțul lui Lecornu, partidul RN i-a cerut lui Emmanuel Macron să ia rapid o decizie.

„(Președintele Emmanuel) Macron trebuie acum să aleagă: dizolvă parlamentul sau demisionează, și asta rapid!”, a transmis RN.

Ștefan Popescu, analist de politică externă, a făcut o radiografie a situației socio-politice din Franța, marcată pe de o parte de opțiunile tot mai puține pe care le are Emmanuel Macron, iar pe de altă parte de dorința opoziției, atât cea de dreapta, cât și cea de stânga, de  a veni la putere.

„Franța traversează o criză politică foarte gravă, cea mai importantă de la fondarea celei de-a Cincea Republici, a cărei bază a fost pusă prin Constituția din 1958. Președintele are numai două opțiuni: fie desemnează un nou premier, fie dizolvă Adunarea Națională și declanșează alegeri anticipate, într-un context de mare tensiune în care sondajele arată că majoritatea francezilor nu mai dorește o izolare a Reuniunii Naționale, partidul lui Marine Le Pen, în schimb consideră stânga radicală, reprezentată de formațiunea lui Jean-Luc Mélenchon, o mai mare amenințare.

Este o criză sinonimă cu criza sfârșitului de mandat al lui Emmanuel Macron. Președintele francez mai are un an și câteva luni, iar în aprilie 2027 vor fi alegeri prezidențiale. Actualul președinte nu și-a desemnat și nu a crescut niciun succesor, dimpotrivă, chiar a căutat să elimine acele personaje care puteau să intre în haine de prezidențiabil și să preia conducerea formațiunii politice de centru fondată de Emmanuel Macron, Republica în Mişcare.

În plus, anumite accente dure ale lui Emmanuel Macron, pe politică externă, în realitate caută să mascheze situația din Franța, să o acopere, și sunt mai puțin fructul unei voințe de a proiecta Franța. Toată această situație va impune Franței o concentrare mai mare pe problemele sale interne și o mai puțină energie de a se focaliza pe probleme externe“, a explicat analistul de politică externă.

Ștefan Popescu:  Ce ar însemna, de fapt, demisia lui Emmanuel Macron

Având în vedere că Jean-Luc Mélenchon a cerut demiterea președintelui Emmanuel Macron, Ștefan Popescu a explicat de ce această opțiune nu este una benefică nici pentru francezi în particular, nici pentru europeni în general. 

„În niciun caz nu se va ajunge la demisia lui Emmanuel Macron, chiar dacă mulți o doresc. Solicitarea ține mai mult de retorică decât de opțiune reală. Foarte mulți președinți francezi și-au încheiat la cote destul de joase ultima parte a mandatului, dar, totuși, francezii sunt atașați de instituția prezidențială, iar o demisie a lui Emmanuel Macron nu ar face decât să împingă Franța într-un adevărat derapaj politic, derapaj ce nu este nici în interesul francezilor, nici al europenilor.

Nu cred în această eventualitate, mai ales că Emmanuel Macron nu și-a epuizat toate opțiunile“, a conchis Ștefan Popescu, analist de politică externă.

sebastien lecornu
emmanuel macron
stefan popescu
franta
