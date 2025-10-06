Premierul francez Lecornu demisionează, marcând o premieră în istoria țării

Premierul francez Sébastien Lecornu și-a prezentat, luni, demisia. Președintele Emmanuel Macron a acceptat decizia lui Lecornu, care vine la doar o zi după anunțul componenței noului guvern, considerat de mulți controversat, potrivit rtl.fr.

Astfel, guvernul condus de Lecornu devine cel mai scurt din istoria celei de-a Cincea Republici, fiind activ pentru mai puțin de 24 de ore.

Critici la adresa noului executiv

Decizia survine în contextul presiunilor politice tot mai mari: Lecornu se confrunta cu amenințările unei moțiuni de cenzură din partea unor partide de opoziție, dar și cu neîncrederea unor formațiuni politice din coaliție, nemulțumite de anumite numiri în guvern. Criticii au apreciat că noua echipă guvernamentală nu reflectă „ruptura promisă”.

De asemenea, guvernul a fost criticat pentru lipsa de noutate: 12 din cei 18 miniștri, inclusiv șeful guvernului, fuseseră deja membri ai Consiliului de Miniștri precedent, sub conducerea lui François Bayrou, înainte de demiterea acestuia pe 8 septembrie.

Reacțiile politice nu au întârziat: Jean-Luc Mélenchon, liderul LFI, a cerut examinarea imediată a moțiunii de demitere a președintelui Macron, depusă de 104 deputați, iar Jordan Bardella, liderul RN, a solicitat dizolvarea Adunării Naționale și organizarea de noi alegeri legislative.

Pe plan economic, instabilitatea politică a provocat reacții imediate pe piețele financiare: indicele CAC 40 de la Bursă a scăzut cu 1,73% după anunțul demisiei lui Lecornu.

Premierul demisionar urmează să se adreseze publicului în cursul zilei de azi, de la sediul guvernului.