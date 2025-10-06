Premierul francez Lecornu demisionează, marcând o premieră în istoria țării

Premierul francez Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia, luni, marcând astfel cea mai scurtă guvernare din istoria celei de-a Cincea Republici.
Premierul francez Sébastien Lecornu și-a prezentat, luni, demisia. Președintele Emmanuel Macron a acceptat decizia lui Lecornu, care vine la doar o zi după anunțul componenței noului guvern, considerat de mulți controversat, potrivit rtl.fr.
Astfel, guvernul condus de Lecornu devine cel mai scurt din istoria celei de-a Cincea Republici, fiind activ pentru mai puțin de 24 de ore.
Critici la adresa noului executiv
De asemenea, guvernul a fost criticat pentru lipsa de noutate: 12 din cei 18 miniștri, inclusiv șeful guvernului, fuseseră deja membri ai Consiliului de Miniștri precedent, sub conducerea lui François Bayrou, înainte de demiterea acestuia pe 8 septembrie.
Reacțiile politice nu au întârziat: Jean-Luc Mélenchon, liderul LFI, a cerut examinarea imediată a moțiunii de demitere a președintelui Macron, depusă de 104 deputați, iar Jordan Bardella, liderul RN, a solicitat dizolvarea Adunării Naționale și organizarea de noi alegeri legislative.
Pe plan economic, instabilitatea politică a provocat reacții imediate pe piețele financiare: indicele CAC 40 de la Bursă a scăzut cu 1,73% după anunțul demisiei lui Lecornu.
Premierul demisionar urmează să se adreseze publicului în cursul zilei de azi, de la sediul guvernului.