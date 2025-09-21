€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 10:40 21 Sep 2025

ONU: Drepturile omului în Rusia, în cădere liberă de la începutul războiului din Ucraina

Autor: Andreea Deaconescu
prigojin-vladimir-putin-radu-tudor_36043800 Radu Tudor arată cu ce îl are la mână Prigojin pe Vladimir Putin. "E foarte greu să renunțe unul la celălalt" / Foto: Agerpres
 

Situaţia drepturilor omului în Rusia s-a înrăutăţit de la declanşarea războiului în Ucraina, potrivit raportoarei speciale a ONU pentru situaţia drepturilor omului în Federaţia Rusă.

Mariana Kaţarova a menționat folosirea torturii şi implicarea personalului medical în aceste abuzuri, relatează duminică AFP, citată de Agerpres.


Experta ONU a subliniat că autorităţile ruse au reprimat sistematic opozanţii de la începutul invaziei Ucrainei în februarie 2022.

"Situaţia drepturilor omului s-a deteriorat constant" în Rusia, a concluzionat ea în raportul său, publicat săptămâna trecută şi care va fi prezentat luni în Consiliul pentru Drepturile Omului.

În această perioadă, "autorităţile ruse şi-au intensificat utilizarea urmăririlor penale, a pedepselor lungi cu închisoarea, a intimidării, a torturii şi a relelor tratamente pentru a reduce la tăcere opoziţia faţă de război", se arată în raport.

Mariana Kaţarova, care a fost numită de Consiliu în 2023, a afirmat că poziţia oficială rusă a prezentat "exercitarea legitimă a drepturilor omului drept ameninţări existenţiale la adresa securităţii şi a descris aceste persoane drept inamici ai statului".

Experta independentă, care nu se exprimă în numele ONU, a subliniat că autorităţile ruse "au demontat independenţa instituţiilor, plasând sistemul judiciar, legislatorii şi forţele de ordine sub control politic direct".

Acest control "a transformat instituţiile publice în instrumente de represiune şi război", a adăugat ea.

Raportul denunţă "utilizarea persistentă, sistematică şi pe scară largă a torturii şi a relelor tratamente de către oficialii din domeniul aplicării legii, forţele de securitate, angajaţii penitenciarelor şi membrii forţelor armate".

Raportul trage un semnal de alarmă cu privire la "tendinţa clară a profesioniştilor din domeniul medical care participă şi tolerează cele mai odioase torturi, în special împotriva deţinuţilor ucraineni".

Potrivit expertei ONU, mărturiile victimelor, confirmate din surse independente, descriu modul în care personalul medical, în unele cazuri, a instruit personalul penitenciarului "cu privire la modul de administrare a şocurilor electrice pentru a creşte durerea".

Ea a cerut Rusiei să urmărească penal "membrii personalului medical care au participat, au acceptat sau nu au raportat acte de tortură sau rele tratamente".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

putin
rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
U-BT Cluj-Napoca a cucerit Supercupa României la baschet masculin
Publicat acum 57 minute
ONU: Drepturile omului în Rusia, în cădere liberă de la începutul războiului din Ucraina
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat acum 1 ora si 55 minute
De ce nu ar trebui să porți hainele noi fără să le speli înainte
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Atenţie, şoferi! Ford anunţă o rechemare masivă pentru un model de sedan
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Sep 2025
Locatarii scapă de o parte din costuri! Legea care taie din cheltuielile de bloc
Publicat pe 19 Sep 2025
”O avertizez pe ministra USR a Mediului să nu se joace cu focul”/ ”Nu scapi”
Publicat pe 19 Sep 2025
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
Publicat pe 19 Sep 2025
Escrocheria care nu interesează Guvernul Bolojan, considerată un risc tot mai mare în Cehia. Capcană pentru români
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close