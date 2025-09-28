€ 5.0772
Data actualizării: 13:48 28 Sep 2025 | Data publicării: 13:43 28 Sep 2025

Oana Țoiu vorbește în fața unei săli goale la ONU
Autor: Dan Carp

oana toiu la ONU
 

Pe 27 septembrie, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a susținut intervenția României în plenul Adunării Generale a ONU, în fața unei săli goale.

Detaliile transmise prin imaginile oficiale au atras atenția: sala Adunării Generale era aproape goală, cu doar câțiva delegați rămași în bănci.

Discursul a fost transmis în format video și a abordat principalele teme de pe agenda internațională: războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu, reforma Consiliului de Securitate al ONU, apărarea drepturilor omului, schimbările climatice și accelerarea tranziției energetice.

Oana Țoiu a mai vorbit în fața unei săli goale și la Chicago 

În intervenția sa, Oana Țoiu a invocat moștenirea lui Nicolae Titulescu, avertizând că lumea nu trebuie să repete greșelile care au dus la eșecul Ligii Națiunilor. Ea a cerut reforme care să facă ONU mai eficientă și a subliniat că România va continua să sprijine Ucraina „atât timp cât va fi nevoie”, considerând pacea de la Kiev un element direct legat de securitatea României. A cerut încetarea focului în Gaza, reluarea negocierilor pentru soluția celor două state și mai multă implicare în crizele din Africa.

Totuși, ceea ce s-a observat cel mai mult în spațiul public nu a fost conținutul mesajului, ci imaginea unei săli aproape pustii, în contrast cu momentul solemn al aniversării ONU. 

Nu este prima dată când Oana Țoiu susține un discurs în fața unei săli aproape goale. Cu doar o săptămână înainte, pe 20 septembrie 2025, ministrul român a vorbit la „Romanian Community Summit 2025” de la Chicago, într-un amfiteatru aproape pustiu. Evenimentul fusese gândit ca un moment de dialog cu diaspora din SUA, dar prezența scăzută a atras critici dure în presă.

Radu Leca a comentat atunci că „nu poți motiva diaspora doar cu lozinci”, iar deputata Ramona Ioana Bruynseels (AUR) a spus că sala goală a fost „un mesaj clar al românilor pentru ministru”.

Vezi video mai jos:

 

