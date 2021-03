Oana Lovin, AMENDATĂ de jandarmi: i-au dat 5 minute să plece. ”Nu mai am dreptul nici să mor în țara asta”

Oana Lovin protestează pentru a doua zi la rând în fața primăriei conduse de Clotilde Armand. Ea a intrat în greva foamei fiind revoltată de faptul că primarul Sectorului 1 ar refuza să semneze niște acte necesare obținerii finanțării Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu”. În fața Primăriei Sectorului 1 au venit astăzi și mai mulți oameni, în susținerea Oanei Lovin. La fața locului au sosit și două echipaje ale Jandarmeriei. Oana Lovin a fost legitimată și a fost anunțată că va primi o amendă pentru faptul că nu a purtat mască de protecție. Mai mult, jandarmii i-au cerut să plece din acel loc în 5 minute, lucru care a enervat-o pe protestatară.

"Cine v-a trimis că eu venisem de 5 minute? Doamna Clotilde! Cine v-a trimis? Cine v-a trimis? Legea este lege? Și spitalele de ce sunt lăsate fără finanțare dacă legea este lege? Am deranjat-o pe madam Clotilde Armand și vine imediat Poliția. Eu nu mai am dreptul nici să intru în greva foamei, practic nu am dreptul nici să mor în țara asta.", a reacționat Oana Lovin în timp ce era somată de jandarmi să plece din fața Primăriei Sectorului 1.

