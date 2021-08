O soție minoră de 14 ani a murit în timpul nașterii

Poliția din Zimbabwe cercetează decesul unei adolescente de 14 ani, care și-a pierdut viața în timp ce dădea naștere unui copil. Cazul a stârnit furie în rândul cetățenilor și al activiștilor pentru drepturile femeilor, scrie BBC.

Memory Machaya a murit în luna iulie la o biserică în regiunea estică a Zimbabwe, Marange. Cazul a scos la iveală din nou o practică prin care sunt exploatați minori, Machaya fiind obligată să abandoneze școala.

Organizația Națiunilor Unite a cerut guvernului statului african să recunoască această practică ca fiind o ilegalitate și să o scoată în afara legii.

Biserica refuză tratamentul medical

„Trendul actual de cazuri nerezolvate de violență împotriva fetelor și al femeilor din Zimbabwe, incluzând cazurile de căsătorii cu minori, nu poate continua nepedepsit”, a transmis ONU într-un comunicat.

Decesul a survenit pe 15 iulie și a adus atenția publică asupra căsătoriilor cu minori din cadrul bisericii apostolice din Zimbabwe. Cultul deseori refuză ajutorul medical și tratamentele din spitale. Familia adolescentei a transmis faptul că bebelușul a supraviețuit nașterii traumatizante și se dezvoltă normal în continuare.

Circumstanțele privind moartea și înmormântarea lui Memory Machaya sunt investigate de poliție și de comisia de gen a guvernului central.

Mamele minore din România, o pondere îngrijorătoare

Statistica arată că unu din zece nou-născuţi în România provine din mame adolescente. De altfel, ţara noastră înregistrează aproape un sfert dintre mamele sub 18 ani (23%) din Uniunea Europeană.



Dintre cele 749 de mame cu vârsta sub 15 ani, 720 se aflau la prima naştere, iar 29 chiar la a doua naştere, adică aproape 4%. Pe segmentul 15 - 19 ani, dintre 17.933 de mame precoce, 74% se aflau la prima naştere, 21% erau la a doua naştere şi 4% la a treia naştere. În plus, un număr deloc neglijabil de adolescente sub 19 ani erau la a patra naştere (70) sau chiar la al cincilea copil (11). Acest fapt indică o nevoie neacoperită de servicii şi cronicizată, o ignorare din partea societăţii a fetelor aflate în situaţii de vulnerabilitate.