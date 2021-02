O mamă și-a abandonat cei trei copii în pădure, dezbrăcați, la -15 grade Celsius. Cel mai mic are doar 1 an

Caz șocant în Rusia. O femeie în vârstă de 33 de ani și-a abandonat cei trei copii dezbrăcați într-o pădure, la -15 grade Celsius, scrie Vesti.ru. Copiii au fost salvați, dar se află în stare gravă la spital pentru că au suferit degerături. Au fost găsiți întâmplător de niște trecători care au sunat imediat la ambulanță. Cel mai mic dintre copii are doar un an, iar cel mai mare are 10 ani.

Potrivit autorităților din Rusia, femeia i-ar fi dus noaptea în pădure pe micuți, i-ar fi obligat să se dezbrace din haine și ar fi plecat cu ele acasă. Polițiștii susțin că cel mai probabil femeia a vrut să îi omoare. Mama a fost dusă la o clinică pentru a se vedea dacă nu suferă de probleme mintale. Împotriva femeii au fost iniţiate proceduri penale pentru tentativă de omor.