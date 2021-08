O mamă din Călărași a anunțat pe Facebook că îi va face rău bebelușului său. Ce a urmat apoi

Operațiune impresionantă de salvare a unui bebeluș care se afla într-o situație periculoasă. Mama lui a scris pe Facebook că era într-o stare psihică delicată, sugerând faptul că intenționează să-i facă rău copilului. Aceasta a postat mesajul pe pagina de Facebook a unui psiholog român, stabilit în Olanda. Atunci când a văzut ce a scris femeia, bărbatul a alertat imediat Poliția Română, relatează PRO TV.

Un ofițer de la centrul operațional al Poliției Române a preluat cazul și a încercat să o identifice cât mai repede pe femeie. Pentru a o găsi s-a folosit de contul acesteia de pe rețeaua de socializare.

Polițistul a reușit în scurt timp să afle că femeia este din județul Călărași. A transmis repede informațiile colegilor săi din Călărași, iar aceștia au ajuns la adresa femeii. Au găsit-o pe mama bebelușului și au dus-o la secție, unde i-au oferit consiliere psihologică, apoi au dus-o la o unitate medicală specializată. Bebelușul a rămas în grija tatălui. Este în siguranță. Toată oprațiunea a durat doar 15 minute.

Care sunt principalele simptome ale depresiei

Prof. Dr. Hassouna Said, specialist în Dermatologie, Naturopatie, Mezoterapie și Psihoterapie a explicat pentru Spectacola ce este depresia și cum ne putem da seama dacă un apropiat suferă de această boală.

Un stil de viață agitat, relațiile conflictuale, grijile financiare sau cele profesionale, sunt doar o parte din factorii care pot provoca depresie. Dar care sunt simptomele acestei boli și cum putem ajuta o persoană care suferă de depresie?

„Depresia se manifestă prin izolare, scăderea gradului de atenție și concentrare. Suntem mai triști, inactivi și neglijenți cu aspectul fizic. Persoanele care suferă de depresie nu participă la activitățile zilnice. Dacă un apropiat suferă de depresie, trebuie să fim atenți la ceea ce am spus mai devreme, la acele semnale care ne arată că ceva nu este în regulă. Pentru a-l ajuta, ne putem folosi de psihoterapie verbală și suport emoțional, dar și să fim alături de el și să încercăm șă discutăm deschis despre problemele pe care le are. Un om care este în depresie trebuie să fie puternic, ambițios și să aibă încrederea în sine”, a explicat în exclusivitate pentru Spectacola, Dr. Hassouna Said.