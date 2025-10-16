€ 5.0884
Data publicării: 19:31 16 Oct 2025

O femeie din Vaslui, reținută după ce și-a înjunghiat iubitul
Autor: Iulia Horovei

retinuta incatusata condamnare suspect catuse Sursa foto: Freepik
 

O femeie din județul Vaslui a fost reținută după ce și-a înjunghiat concubinul, pe fondul consumului de alcool.

Polițiștii formațiunii de Investigații Criminale din cadrul Poliției orașului Murgeni, județul Vaslui, au reținut o femeie de 40 de ani, bănuită că și-ar fi agresat fizic concubinul, fiind cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Și-a înjunghiat iubitul în spate

„În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Murgeni au stabilit faptul că, la data de 13 octombrie 2025, la ora 00.00, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, femeia bănuită de comiterea infracțiunii și-ar fi înjunghiat concubinul în zona spatelui.

Conform concluziilor medico-legale provizorii emise de medicii legiști, în urma agresiunii, bărbatul de 40 de ani a suferit leziuni ce necesită 25 de zile de îngrijiri medicale, pentru vindecare, viața fiindu-i pusă în primejdie.

La data de 14 octombrie 2025, ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Murgeni au luat față de femeie măsura reținerii, pe o perioadă de 24 de ore”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Vaslui.

Arestată preventiv pentru 30 de zile

Ulterior, aceasta a fost prezentată Judecătoriei Bârlad, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, care a dispus măsura arestului preventiv, pentru 30 de zile.

Polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Murgeni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, continuă cercetările pentru a stabili și a dovedi întreaga activitate infracțională a persoanei investigate.

 

violenta domestica
o femeie si-a injunghiar iubitul
vaslui
consum de alcool
violenta
