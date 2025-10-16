O femeie din Vaslui, reținută după ce și-a înjunghiat iubitul

Polițiștii formațiunii de Investigații Criminale din cadrul Poliției orașului Murgeni, județul Vaslui, au reținut o femeie de 40 de ani, bănuită că și-ar fi agresat fizic concubinul, fiind cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Și-a înjunghiat iubitul în spate

„În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Murgeni au stabilit faptul că, la data de 13 octombrie 2025, la ora 00.00, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, femeia bănuită de comiterea infracțiunii și-ar fi înjunghiat concubinul în zona spatelui.