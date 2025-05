O femeie care voia să ajungă în Germania a aterizat în Italia, după ce a urcat în avionul greșit. Și-a dat seama abia când a văzut panoul „Welcome to Bologna”

O pasageră în vârstă de 79 de ani a descoperit că a ajuns într-o altă țară decât cea în care intenționa să călătorească, după ce a citit mesajul „Welcome to Bologna” în timp ce avionul ateriza. Femeia, pe nume Lena, trebuia să ajungă în Berlin, dar a zburat din greșeală spre Bologna, Italia.

Lena își rezervase un zbor easyJet din Copenhaga, Danemarca, către capitala Germaniei, unde urma să se întâlnească cu fiul ei, Paul-Johan, pe 22 mai. Ea a declarat pentru publicația suedeză Expressen că a ajuns la timp în aeroport și și-a predat bagajul de cală, apoi a urmat indicațiile afișate pe panoul informativ până la poarta de îmbarcare.

Ajunsă la poartă, a observat că pasagerii urcau deja în avion, așa că s-a grăbit și a fost ultima care a urcat. Deși zborul ei era cu easyJet, avionul în care s-a urcat aparținea companiei Ryanair. Lena a presupus că ar putea fi vorba de o colaborare între companii sau că fusese reprogramată fără știrea ei, mai ales că locul ei era liber și nimeni nu a pus întrebări la urcare.

Totuși, în timpul zborului, a simțit că ceva nu este în regulă – călătoria părea mai lungă decât de obicei. Ruta Copenhaga-Berlin durează aproximativ o oră, însă avionul era în aer de mai bine de o oră și jumătate. A pus inițial această întârziere pe seama unei posibile întârzieri, dar și-a dat seama de greșeală abia când avionul a aterizat și a văzut scris „Welcome to Bologna” pe terminalul aeroportului.

Cui aparține responsabilitatea ca pasagerul să urce în avionul corect

Confuzia s-ar fi produs pentru că zborul Ryanair spre Bologna pleca de la aceeași poartă ca zborul easyJet spre Berlin, la o diferență foarte mică de timp. Nu este clar, însă, cum de a fost lăsată să urce în avionul greșit, având în vedere că, potrivit spuselor ei, a arătat biletul și cartea de îmbarcare personalului de la poartă – un prestator extern al aeroportului din Copenhaga.

Ryanair a transmis publicației The Independent că responsabilitatea de a urca în avionul corect aparține pasagerului și că există mai multe puncte de informare pe traseul spre îmbarcare, inclusiv afișaje și anunțuri audio. Reprezentanții companiei au precizat că zborul spre Bologna era programat chiar înaintea celui spre Berlin, iar informațiile afișate la poartă indicau clar destinația: Bologna.

Ajunsă în Italia, Lena a declarat că a fost dificil să-i facă pe angajați să înțeleagă ce s-a întâmplat, iar o angajată Ryanair chiar a acuzat-o că greșeala i-a aparținut. „A fost nedrept și jignitor. Am 79 de ani, călătoresc singură, și m-am aflat într-o situație foarte vulnerabilă”, a spus femeia pentru Expressen.

În cele din urmă femeia a ajuns la Berlin

Între timp, fiul ei o aștepta în Berlin, neștiind ce s-a întâmplat. Lena a reușit în cele din urmă să îl contacteze și să îi spună că se afla la peste 800 de kilometri distanță. Ulterior, compania a organizat un transport cu taxiul până la Veneția, unde a fost cazată peste noapte, iar a doua zi a fost îmbarcată într-un alt zbor către Berlin.

„Imediat ce am aflat de situație, am organizat cazare peste noapte și am găsit o variantă alternativă de zbor către Berlin (cu escală în Veneția)”, a transmis Ryanair.

Aeroportul din Copenhaga a anunțat că investighează incidentul.

„Regretăm profund situația și experiența neplăcută trăită de pasageră. Este, desigur, complet inacceptabil. Totuși, este important de subliniat că pasagera trecuse prin controlul de securitate și nu a reprezentat un risc pentru siguranța zborului, deși se afla în avionul greșit”, se arată în declarația oficială.

