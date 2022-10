O femeie a fost înghițită de un piton imens. Cum a fost găsită - Foto în articol

O femeie a fost înghițită complet de un piton lung de 7 metri, în Indonezia. Un videoclip șocant care surprinde momentul în care rămășițele ei au fost găsite în interiorul fiarei tăiate, scrie The Now York Post.



Poliția a lansat o căutare după ce victima, în vârstă de 54 de ani, nu s-a întors duminică de la colectarea cauciucului dintr-o plantație din provincia Jambi, relatează și CNN Indonezia. Soțul ei a cercetat zona, dar a găsit doar sandalele, jacheta, basmaua și cuțitul soției sale, a declarat șeful poliției Betara Jambi, AKP Herafa.

El s-a întors în aceeași zonă cu o echipă de căutare a doua zi și a găsit un șarpe uriaș cu secțiunea mediană umflată, semn că mâncase ceva de dimensiuni mari. Un voluntar a folosit cu grijă o ramură de copac pentru a-i fixa capul pitonului în jos, în timp ce alții au început să-l lovească deasupra zonei umflate. Apoi, sătenii au tăiat cu grijă șarpele și au descoperit trupul înghițit al femeii dispărute.

"Toți au fost uimiți. S-a dovedit că femeia pe care o căutăm era în stomacul șarpelui", a declarat Anto, șeful satului local Terjun Gajah, pentru ViralPress.

Cel mai probabil, șarpele a mușcat-o pe femeie și apoi a sufocat-o înfășurându-se în jurul ei, înainte e a o înghiți, conform sursei citate. Asta ar fi durat aproximativ 2 ore, a spus Anto. Acum localnicii sunt foarte îngrijorați, asta pentru că în pădure au fost observați pitoni și mai mari decât acesta.

