Data publicării:

O femeie a cumpărat un set de oale de pe Temu, dar ce a primit n-are legătură cu realitatea: Râzi ca să nu plângi / video

Autor: Ioana Dinu | Categorie: Economie
temu
temu

O simplă achiziție pe Internet s-a transformat într-o situație absurdă pentru o familie, după ce au constatat că produsul primit nu corespundea cu realitatea. Dar așa se întâmplă când cumperi de pe platforme de genul Temu...

Cumpărăturile online pot fi uneori o adevărată provocare. Mai ales pe site-uri precum Temu, unde, deși există produse foarte ieftine, uneori se dovedește că ieftin înseamnă scump. Exact asta a pățit o familie în care mama cumpărase un set complet de oale cu cratiță, tigaie și capace de sticlă.

Totuși, ceea ce au primit era cu totul altceva. Potrivit unui videoclip publicat pe TikTok de contul @siempre.suus, comanda ar fi trebuit să includă o cratiță, o tigaie și patru oale roșii cu capace transparente... totul la un preț foarte atractiv.

În realitate, pachetul livrat conținea o simplă ilustrație a unui set de patru oale, o cratiță și o tigaie, destinată să fie folosită pe post de tablou decorativ pentru perete.

@siempre.suus Reír para no llorar #temu ♬ Imaginate (Sinfónico en Vivo) - La Beriso

„Mama a comandat, după cum spunea ea, termosuri și i-au venit autocolante”, povestește o internaută.


„Eu, o dată, am comandat clești pentru rufe și da, au ajuns… dar erau clești pentru haine de Barbie”, comentează altcineva.


„Tatăl meu comandase o cască pentru că scria că e gratis, și i-a venit sub formă de abțibild”, mai povestește un alt internaut.

Comisia Europeană a constat cu titlu preliminar, că Temu încalcă obligația prevăzută în Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) de a evalua în mod corespunzător riscurile de diseminare a produselor ilegale pe piața sa, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Dovezile au arătat că există un risc ridicat pentru consumatorii din UE de a întâlni produse ilegale pe platformă. Mai precis, analiza unui exercițiu de „client misterios” efectuată de Comisie a constatat că este foarte probabil ca acei consumatori care cumpără de pe Temu să găsească produse neconforme printre oferte, cum ar fi jucăriile pentru copii și produsele electronice de mici dimensiuni.

Potrivit analizei Comisiei, evaluarea riscurilor efectuată de Temu în octombrie 2024 a fost inexactă și s-a bazat mai degrabă pe informații generale din industrie decât pe detalii specifice cu privire la propria piață. Prin urmare, este posibil ca acest lucru să fi condus la măsuri de atenuare inadecvate împotriva diseminării produselor ilegale.

Executivul comunitar își va continua investigația în legătură cu alte presupuse încălcări deschise în octombrie 2024, inclusiv eficacitatea măsurilor sale de atenuare, utilizarea caracteristicilor de proiectare care creează dependență, transparența sistemelor sale de recomandare și accesul cercetătorilor la date.

Constatările preliminare trimise luni de Comisie nu aduc atingere rezultatului final al investigației, întrucât Temu are acum posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare prin examinarea dosarului investigației Comisiei și prin răspunsul în scris la constatările preliminare ale Comisiei. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.

În cazul în care opiniile preliminare ale Executivului comunitar ar fi confirmate în cele din urmă, Comisia ar adopta o decizie de neconformitate, constatând că Temu încalcă articolul 34 din Regulamentul privind serviciile digitale. O astfel de decizie ar putea implica amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului și ar putea obliga furnizorul să ia măsuri pentru a remedia încălcarea. O decizie de neconformitate poate declanșa, de asemenea, o perioadă de supraveghere consolidată pentru a asigura respectarea măsurilor pe care furnizorul intenționează să le ia pentru a remedia încălcarea.

La 31 octombrie 2024, Comisia a inițiat o procedură împotriva Temu. Investigația Comisiei se desfășoară în cooperare cu coordonatorii naționali ai serviciilor digitale, cu autoritățile vamale, cu autoritățile de supraveghere a pieței și cu alte părți terțe relevante, în conformitate cu principiile prezentate în Comunicarea privind comerțul electronic, și se desfășoară în paralel cu o investigație separată efectuată de Rețeaua de cooperare în materie de protecție a consumatorului (CPC) și cu prima acțiune de verificare a siguranței produselor, asigurând o abordare cuprinzătoare și coordonată a preocupărilor legate de practicile Temu.

Creșterea constantă a volumului de produse vândute online în UE este însoțită de o creștere a numărului de produse nesigure, contrafăcute sau neconforme, care ar putea fi dăunătoare pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, pentru mediu și pentru concurența loială pe piața unică digitală.

Pentru a contracara aceste riscuri, Regulamentul privind serviciile digitale include obligații de combatere a conținutului ilegal online. Documentul impune platformelor să instituie mecanisme ușor de utilizat care să le permită utilizatorilor să semnaleze conținutul ilegal și să facă apel la decizia de moderare a conținutului. Regulamentul privind serviciile digitale include, de asemenea, norme specifice adaptate piețelor online, cum ar fi trasabilitatea comercianților, pentru a se asigura că toate piețele online colectează informații cu privire la comercianții care își vând produsele sau serviciile. Regulamentul privind serviciile digitale interzice, de asemenea, elementele de design manipulator și specifică norme privind publicitatea și obligații detaliate în materie de transparență, inclusiv modul în care produsele sunt recomandate consumatorilor.

„Cumpărăm online deoarece avem încredere că produsele vândute pe piața noastră unică sunt sigure și respectă normele noastre. În opinia noastră preliminară, Temu este departe de a evalua riscurile pentru utilizatorii săi la standardele impuse de Actul legislativ privind serviciile digitale. Siguranța consumatorilor în mediul online nu este negociabilă în UE - legislația noastră, inclusiv Actul legislativ privind serviciile digitale, reprezintă fundamentul pentru o mai bună protecție online și pentru o piață unică digitală mai sigură și mai echitabilă pentru toți europenii”, a afirmat Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, citată în comunicat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
O femeie a cumpărat un set de oale de pe Temu, dar ce a primit n-are legătură cu realitatea: Râzi ca să nu plângi / video
18 aug 2025, 08:38
Cum ajută banii din Pilonul II de pensii statul. ”Să nu uităm că sunt investiți în titluri de stat”. Profesorul Radu Ciobanu explică de ce nu mai puteți scoate toți banii
16 aug 2025, 11:33
Modificare privind plata cu cardul de la 1 ianuarie
16 aug 2025, 10:00
Fitch reconfirmã ratingul suveran al României
16 aug 2025, 01:17
Andrei Caramitru: Dr*cu mai investește aici! Prostia ne îngroapă complet, suntem într-o situație care ne nenorocește pe toți
15 aug 2025, 11:06
Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de 4,7 milioane lei
14 aug 2025, 21:13
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Guvernul lansează proiectul de reformă a pensiilor speciale. De ce judecătorii CCR nu sunt incluși în modificări - DOCUMENT
14 aug 2025, 20:53
Chirieac: Vă dau o veste în exclusivitate. Dobânda ascunsă a datoriei României
14 aug 2025, 20:22
Contract semnat pentru un apartament înainte de 1 august 2025? De ce nu ești neapărat protejat de creșterea TVA. Avocații explică
14 aug 2025, 16:38
Câți bani s-au făcut cu UNTOLD 2025
14 aug 2025, 16:15
Lovitură pentru Shein și Temu: Cine câștigă din taxa de 25 de lei la coletele externe. ”Până acum, ei erau cu mâinile legate!”
14 aug 2025, 14:33
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei 
14 aug 2025, 14:16
Curs valutar BNR 14 august
14 aug 2025, 13:32
Ce presupune, de fapt, noua taxă pentru multinaționale. Se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro
14 aug 2025, 10:19
Economistul Adrian Negrescu: Faptul că vorbim de recesiune nu e motiv de panică
14 aug 2025, 09:48
Parteneriatul public-privat, de la modelul polonez la potențialul României. Gabriel Biriș explică importanța acestor proiecte pentru dezvoltarea țării
14 aug 2025, 09:35
Guvernul pune taxă pe coletele externe! Cumpărăturile de pe Shein și Temu, principalele vizate
13 aug 2025, 13:36
Taxă nouă pentru multinaționale. Transferurile de profituri artificiale nu au fost controlate până acum!
13 aug 2025, 13:38
Ratingul Fitch, gură de oxigen pentru București. Adrian Negrescu: Cum ne-am tăiat singuri craca de sub picioare. ”Suntem cu spatele la zid”
13 aug 2025, 12:49
Costel Fotea: Agricultura gălățeană are viitor
13 aug 2025, 09:20
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
12 aug 2025, 18:07
Cum se diminuează pensiile. Milioane de români, afectați
12 aug 2025, 16:33
”Evitarea recesiunii este posibilă” spune guvernatorul BNR. Mugur Isărescu arată cel mai important grafic pentru România
12 aug 2025, 12:52
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, alături de fermierii din Galați
12 aug 2025, 12:42
Suma uriașă investită de români în titlurile de stat Fidelis: Instrument sigur de economisire. Cât poți investi, cât câștigi
13 aug 2025, 08:39
Topul scumpirilor care îi îngrozește pe români. INS publică procentele
12 aug 2025, 12:12
Profit de peste 1 miliard făcut de banca austriacă Raiffeisen în Rusia, în doar șase luni
12 aug 2025, 12:14
Creștere medie a facturii la energia electrică cu 61% de la o lună la alta. Adrian Negrescu atrage atenția asupra unui risc mai mare decât recesiunea
12 aug 2025, 11:42
Scenariu: România va intra curând în recesiune. Bogdan Chirieac: Poate ia domnul Bolojan premiul Nobel pentru Economie
12 aug 2025, 12:32
O afacere de familie din Ungaria anunță deschiderea unei mine de sare în România: Sarea de aici este excepțională, puritate 99%
12 aug 2025, 14:47
Mugur Isărescu, informațiile zilei de la BNR
12 aug 2025, 08:31
Pilonul 2 de pensii, ”banii mei” sau nu? Confruntarea greilor din economie. Coșea îl contrazice pe Negrescu: Adevărul absolut nu este posibil în România
11 aug 2025, 13:50
România, pol de putere în Europa, ”a devenit un magnet pentru investiții”: Acest boom nu este întâmplător! Orașele care devin ”puncte fierbinți” și iau fața Capitalei
11 aug 2025, 13:09
Haos pe piața auto, după suspendarea "Rabla". Avertisment de la producători și importatori
11 aug 2025, 11:15
Economistul Adrian Negrescu: Știți cât este „averea” medie pe care au acumulat-o românii în Pilonul 2? Atât va fi pensia ta!
11 aug 2025, 08:48
Anunț teribil făcut de BNR pentru români. Adrian Negrescu: Banca Națională se simte cu mâinile legate în această situație ieșită din comun
08 aug 2025, 19:38
Vești proaste de la BNR pentru români. Inflația și prețurile vor bubui în trimestrul III 2025
08 aug 2025, 18:05
Fără surprize de la BNR: Dobânda-cheie, menținută de instituția condusă de Isărescu la 6,50% pe an
08 aug 2025, 15:33
Surpriză pentru 9 milioane de români: Cum vrea ASF să-ți dea banii din pensia privată
08 aug 2025, 15:14
Raport de alertă: Un nou război: Franța vs. Germania. Răzvan Dumitrescu: Atenție! Totul e sub pretext ecologic
08 aug 2025, 13:06
Salariații din Asistența socială, strigăt de disperare adresat Guvernului și miniștrilor de resort
08 aug 2025, 10:42
Laptopul pentru firmă, frigiderul pentru acasă? ANAF anunță acțiuni ample de inspecție fiscală. Ce spune Coșea
08 aug 2025, 11:27
Facturile la energie vor exploda în august. Pe lângă prețul neplafonat, avem și majorarea TVA
07 aug 2025, 19:08
Prețurile apartamentelor au scăzut în trei orașe importante din România
07 aug 2025, 12:15
ANAF pune tunurile pe românii care trăiesc ”pe firmă”. Au decontat de la alimente și cosmetice la haine și electrocasnice
06 aug 2025, 20:38
Adrian Negrescu, despre moștenirea economică a lui Ion Iliescu: A învățat odată cu noi capitalismul
06 aug 2025, 18:20
Impactul platformelor non-UE: peste 10 mld. lei pierderi fiscale pentru România
06 aug 2025, 13:47
PPC Ore Smart, prima ofertă dinamică din România cu prețuri la jumătate pentru utilizatorii de contoare inteligente
05 aug 2025, 19:31
Se pregătește grevă generală! Anunțul confederațiilor sindicale
05 aug 2025, 15:16
Ce se întâmplă pe plajele românești de la Marea Neagră: ”Totul este în aer”. De ce nu are ”nimeni curaj să pună piciorul în Constanța”
04 aug 2025, 20:46
”Cifrele care apar acum sunt îngrozitoare”. Ce ascunde amânarea Pachetului 2 de măsuri. Profesorul Coșea: Populația este cea care suportă tot
04 aug 2025, 21:48
Cele mai noi știri
acum 2 minute
„Enzima miracol” a doctorului Hiromi Shinya. Ce ar trebui să mănânci pentru a trăi 100 de ani
acum 19 minute
România, în pragul crizei financiare. Chirieac: Care e singura instituție ce ar trebui să avizeze orice majorare de salarii și pensii
acum 1 ora 7 minute
Falșii surdomuți au invadat România și prăduiesc oamenii / Când sunt confruntați, încep să vorbească și să înjure / video viral
acum 1 ora 7 minute
Sorana Cîrstea, pe tabloul principal la Cleveland (WTA)
acum 1 ora 14 minute
Cutremur, luni dimineața, în Vrancea
acum 1 ora 17 minute
BANCUL ZILEI: Bulă și Bubulina, în noaptea nunții
acum 1 ora 18 minute
O femeie a cumpărat un set de oale de pe Temu, dar ce a primit n-are legătură cu realitatea: Râzi ca să nu plângi / video
acum 1 ora 31 minute
La ce oră se întâlnește Trump cu Zelenski, Macron, Merz, Meloni, Starmer, Stubb, Rutte și Ursula von der Leyen
Cele mai citite știri
pe 17 August 2025
Destinația din România comparată cu Barcelona și Nisa: E un oraș cu viață non-stop
pe 17 August 2025
Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"
pe 17 August 2025
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute
pe 17 August 2025
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
pe 17 August 2025
Un expert american avertizează că titanii tech Musk și Thiel își doresc dominația globală: "Pot avea controlul total asupra vieții noastre"
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel