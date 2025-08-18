O femeie a cumpărat un set de oale de pe Temu, dar ce a primit n-are legătură cu realitatea: Râzi ca să nu plângi / video

O simplă achiziție pe Internet s-a transformat într-o situație absurdă pentru o familie, după ce au constatat că produsul primit nu corespundea cu realitatea. Dar așa se întâmplă când cumperi de pe platforme de genul Temu...

Cumpărăturile online pot fi uneori o adevărată provocare. Mai ales pe site-uri precum Temu, unde, deși există produse foarte ieftine, uneori se dovedește că ieftin înseamnă scump. Exact asta a pățit o familie în care mama cumpărase un set complet de oale cu cratiță, tigaie și capace de sticlă.

Totuși, ceea ce au primit era cu totul altceva. Potrivit unui videoclip publicat pe TikTok de contul @siempre.suus, comanda ar fi trebuit să includă o cratiță, o tigaie și patru oale roșii cu capace transparente... totul la un preț foarte atractiv.

În realitate, pachetul livrat conținea o simplă ilustrație a unui set de patru oale, o cratiță și o tigaie, destinată să fie folosită pe post de tablou decorativ pentru perete.

„Mama a comandat, după cum spunea ea, termosuri și i-au venit autocolante”, povestește o internaută.



„Eu, o dată, am comandat clești pentru rufe și da, au ajuns… dar erau clești pentru haine de Barbie”, comentează altcineva.



„Tatăl meu comandase o cască pentru că scria că e gratis, și i-a venit sub formă de abțibild”, mai povestește un alt internaut.

Comisia Europeană a constat cu titlu preliminar, că Temu încalcă obligația prevăzută în Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) de a evalua în mod corespunzător riscurile de diseminare a produselor ilegale pe piața sa, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.



Dovezile au arătat că există un risc ridicat pentru consumatorii din UE de a întâlni produse ilegale pe platformă. Mai precis, analiza unui exercițiu de „client misterios” efectuată de Comisie a constatat că este foarte probabil ca acei consumatori care cumpără de pe Temu să găsească produse neconforme printre oferte, cum ar fi jucăriile pentru copii și produsele electronice de mici dimensiuni.



Potrivit analizei Comisiei, evaluarea riscurilor efectuată de Temu în octombrie 2024 a fost inexactă și s-a bazat mai degrabă pe informații generale din industrie decât pe detalii specifice cu privire la propria piață. Prin urmare, este posibil ca acest lucru să fi condus la măsuri de atenuare inadecvate împotriva diseminării produselor ilegale.



Executivul comunitar își va continua investigația în legătură cu alte presupuse încălcări deschise în octombrie 2024, inclusiv eficacitatea măsurilor sale de atenuare, utilizarea caracteristicilor de proiectare care creează dependență, transparența sistemelor sale de recomandare și accesul cercetătorilor la date.



Constatările preliminare trimise luni de Comisie nu aduc atingere rezultatului final al investigației, întrucât Temu are acum posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare prin examinarea dosarului investigației Comisiei și prin răspunsul în scris la constatările preliminare ale Comisiei. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.



În cazul în care opiniile preliminare ale Executivului comunitar ar fi confirmate în cele din urmă, Comisia ar adopta o decizie de neconformitate, constatând că Temu încalcă articolul 34 din Regulamentul privind serviciile digitale. O astfel de decizie ar putea implica amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului și ar putea obliga furnizorul să ia măsuri pentru a remedia încălcarea. O decizie de neconformitate poate declanșa, de asemenea, o perioadă de supraveghere consolidată pentru a asigura respectarea măsurilor pe care furnizorul intenționează să le ia pentru a remedia încălcarea.



La 31 octombrie 2024, Comisia a inițiat o procedură împotriva Temu. Investigația Comisiei se desfășoară în cooperare cu coordonatorii naționali ai serviciilor digitale, cu autoritățile vamale, cu autoritățile de supraveghere a pieței și cu alte părți terțe relevante, în conformitate cu principiile prezentate în Comunicarea privind comerțul electronic, și se desfășoară în paralel cu o investigație separată efectuată de Rețeaua de cooperare în materie de protecție a consumatorului (CPC) și cu prima acțiune de verificare a siguranței produselor, asigurând o abordare cuprinzătoare și coordonată a preocupărilor legate de practicile Temu.



Creșterea constantă a volumului de produse vândute online în UE este însoțită de o creștere a numărului de produse nesigure, contrafăcute sau neconforme, care ar putea fi dăunătoare pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, pentru mediu și pentru concurența loială pe piața unică digitală.



Pentru a contracara aceste riscuri, Regulamentul privind serviciile digitale include obligații de combatere a conținutului ilegal online. Documentul impune platformelor să instituie mecanisme ușor de utilizat care să le permită utilizatorilor să semnaleze conținutul ilegal și să facă apel la decizia de moderare a conținutului. Regulamentul privind serviciile digitale include, de asemenea, norme specifice adaptate piețelor online, cum ar fi trasabilitatea comercianților, pentru a se asigura că toate piețele online colectează informații cu privire la comercianții care își vând produsele sau serviciile. Regulamentul privind serviciile digitale interzice, de asemenea, elementele de design manipulator și specifică norme privind publicitatea și obligații detaliate în materie de transparență, inclusiv modul în care produsele sunt recomandate consumatorilor.



„Cumpărăm online deoarece avem încredere că produsele vândute pe piața noastră unică sunt sigure și respectă normele noastre. În opinia noastră preliminară, Temu este departe de a evalua riscurile pentru utilizatorii săi la standardele impuse de Actul legislativ privind serviciile digitale. Siguranța consumatorilor în mediul online nu este negociabilă în UE - legislația noastră, inclusiv Actul legislativ privind serviciile digitale, reprezintă fundamentul pentru o mai bună protecție online și pentru o piață unică digitală mai sigură și mai echitabilă pentru toți europenii”, a afirmat Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, citată în comunicat.

