O creatură nemaivăzută, asemănătoare cu un „vârcolac”, a fost observată de camerele video ale unei grădini zoologice

O fotografie a creaturii a fost distribuită pe rețelele de socializare. Imaginea ar fi fost realizată în primele ore ale dimineții zilei de 21 mai, în fața grădinii zoologice Amarillo.

"Este o persoană cu o pălărie ciudată căreia îi place să facă plimbări nocturne? Un chupacabra? Aveți idee despre ce ar putea fi acest „OZN”?" a scris primăria orașului pe Twitter.

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT