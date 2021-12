VIDEO. O cisternă cu petrol a explodat în Haiti - bilanțul morților se ridică la zeci de victime

Peste 50 de persoane au murit după ce o cisternă de combustibil a explodat în nordul Haiti, spun rapoartele citate de BBC.

Se spune că cisterna ar fi fost implicată într-un accident în orașul Cap-Haïtien, iar victimele încercaseră să adune combustibil care se scurgea pe carosabil în momentul în care s-a aprins. Se pare că spitalele din nordul orașului au fost copleșite de victimele rănite în explozie.

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată un incendiu intens, un martor descriind locul exploziei drept „iad”.

Imobile incendiate

Conform informațiilor AJ+, aproximativ 20 de imobile au fost incendiate în urma incidentului, iar victimele din apropiere au ars de vii. Haiti se confruntă cu o lipsă majoră de combustibil, pe fondul colapsului politic și al violențelor bandelor criminale, din cauza cărora peste 20.000 de oameni și-au părăsit casele.

Mesajul premierului Ariel Henry

Prim-ministrul Ariel Henry a declarat că întreaga națiune din Caraibe este îndurerată după accident, declarând trei zile de doliu.

„Am aflat cu dezolare vestea tristă a exploziei”, a scris Henry pe Twitter.

Guvernul a anunțat că va desfășura spitale de campanie în zonă pentru a-i ajuta pe cei afectați.

J’ai appris, avec désolation et émoi, la triste nouvelle de l’explosion, hier soir, au Cap-Haïtien, d’un camion citerne qui transportait de l'essence et qui a causé, selon un bilan partiel, une quarantaine de morts, des dizaines de blessés, ainsi que d’importants dégâts matériels — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) December 14, 2021

„Avem nevoie de resurse umane, dar și de resurse materiale, și anume ser fiziologic, tifon și orice poate fi folosit în caz de arsuri grave”, a declarat primarul Pierre Yvrose pentru agenția de presă Reuters.

Viceprimarul Patrick Almonor, care a vizitat locul exploziei, a declarat reporterilor că victimele pe care le-a văzut sunt atât de desfigurate de arsuri încât sunt imposibil de identificat.

Vezi imagini de la fața locului:

he Haitians tried to steal the truck, it crashed and caught fire, killing at least 40 people.CAPE HAITIANO THE SECOND CITY OF HAITI. IN AN AREA CALLED SAMARIE AND PONT GRAND BOIS.

LAST NIGHT BETWEEN 13 AND 14 DECEMBER .. AS. AT ONE IN THE MADRUGABA .. A FUEL TRUCK MADE ACCIDENT pic.twitter.com/flvSdmdjIW — worldnews24u (@worldnews24u) December 14, 2021

At least 40 people in Haiti were killed after a gas tanker exploded, an official saying about 20 homes were set on fire and victims "burned alive."



Haiti is facing major fuel shortages, amid political collapse and gang violence that has forced 20,000 people to flee their homes. pic.twitter.com/98uVeaZR6M — AJ+ (@ajplus) December 14, 2021