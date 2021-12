O bunică din India a învățat la 104 ANI să scrie și să citească

Kuttiyamma, o femeie de 104 ani din statul Kerala, din sudul Indiei, și-a dorit mereu să meargă la școală, însă căsătoria ei timpurie și viața plină de treburi casnice au ținut-o departe de acest vis. Obiectivul ei a devenit realitate când a avut ocazia să se alăture unui program de alfabetizare creat și sponsorizat de guvern, transmite BBC.

La 104 ani femeia a învățat să citească și să scrie, ceva ce și-a dorit să facă încă din copilărie. La testul său de alfabetizare, Kuttiyamma i-a impresionat pe toți , obținând 89 de puncte din 100.

„Mereu mi-am dorit să învăț. Încercam să citesc litere când le vedeam. Nu am putut niciodată să studiez, pentru că aveam treburi casnice de care să am grijă. Nici frații mei nu au mers la școală, iar eu aveam 16 ani când părinții mei m-au căsătorit. Munceam foarte mult acasă, de la smuls buruienile, până la a avea grijă de vite, deci nu puteam merge nicăieri. Și nici nu puteam studia. Mi-am dorit să devin profesoară, dar acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla, pentru că nu am mers niciodată la școală”, a spus Kuttiyamma.

În doar un an a reușit să își îndeplinească visul

Bunica din India a început să învețe să scrie și să citească în urmă cu un an, în 2020.

„Mă așezam lângă nepoții mei când studiau și observam și eu. Apoi o profesoară mi-a zis că îmi va da cărțile necesare dacă sunt interesată. Citesc aceste cărți din nou și din nou. Întrebam atunci când nu înțelegeam ceva. Comparam cărțile mele cu cele ale nepoților, dar ale lor sunt în engleză. Eu nu știu engleză, știu doar malayalam”, a spus femeia amuzată.

Bunica de 104 ani, premiantă la examen

Rezultatul examenului a fost o surpriză pentru toată lumea. Kuttiyamma a studiat în propriul său ritm, dar nimeni nu se aștepta la o notă atât de mare.

„Examenul nu mi s-a părut dificil. Am luat 89 din 100 de puncte”, a spus plină de mândrie Kuttiyamma.

Femeia își dorește să își vadă nepoții având succes în ceea ce fac.

„Îmi doresc să trăiesc destul de mult cât să îmi pot vedea nepoții având succes și primind locuri de muncă bune”, a mai spus bunica.

Vezi în video povestea femeii: