"Nu intenționez să mă căsătoresc". Otilia Bilionera nu se ascunde: Nu îmi place să îmi îngrădească nimeni libertatea

Otilia Bilionera, fostă concurentă la Survivor, a vorbit despre căsătorie și relația pe care o are în acest moment.

"În primul rând, nu sunt căsătorită și nici nu intenționez să mă căsătoresc, în viitorul apropiat. Au existat o cerere în căsătorie și o ceremonie restrânsă, în religia lui, fără acte. Nimic oficial. Ceva simbolic. Nu suntem despărțiți, însă el este un om căruia nu îi place să fie în lumina reflectoarelor, drept urmare, de fiecare dată când apare presa sau vreo televiziune, preferă să nu mă însoțească. Separat de asta, eu sunt o persoană liberă și, în orice relație aș fi, cu el sau cu altcineva, nu îmi place să îmi îngrădească nimeni această libertate", a spus Otilia Bilionera pentru viva.ro.

"Nu îmi place să vorbesc despre lucrurile care țin de relația mea. Nu îmi spăl rufele în public și, sincer, nici nu îmi vine vreo ceartă semnificativă în minte. Noi suntem, înainte de toate, prieteni foarte buni, iar el sunt sigură că își dorește ce este mai bine pentru mine, așa cum și eu îmi doresc pentru el tot ce e mai bun", a mai spus artista.

Cât despre momentul în care s-ar vedea mamă, aceasta a spus: "Nu cred că este o regulă ca toate femeile să aibă copii sau, la 30 de ani, să își pună problema că a cam venit momentul să se gândească serios la a face copii. Nu mi se pare normal să existe o astfel de presiune pe femei. Fiecare este liberă să aleagă dacă vrea să aibă copii sau nu. În plus, poate fi o discuție extrem de sensibilă pentru multe femei".

"Am dureri mari de stomac"

Otilia Bilionera a fost eliminată de la Survivor în a 7-a săptămână, din cauza unor probleme medicale.

"Eram sigură cu o săptămână înainte că voi pleca din competiție, pentru că nu mă simțeam bine și eram conștientă de problema de sănătate care a apărut, respectiv ulcerul gastric. Așa că aveam două opțiuni: ori să cer să fiu nominalizată de către colegi și votată de către public, ori să ies pe motive medicale. Așadar, vestea nu m-a luat prin surprindere. Totuși, am avut câteva momente contradictorii. M-am bucurat, pentru că voiam să mă recuperez acasă, dar, în același timp, mi-a părut rău că părăsesc competiția", a povestit Otilia pentru ciao.ro.

"Sunt mai relaxată psihic acum, pentru că am condițiile necesare pentru a mă reface. Pe de altă parte, încă am dureri mari de stomac, iar recuperarea va dura câteva luni, dacă voi urma tratamentul cu strictețe. Mental sunt mult mai bine, pentru că nu mă mai simt singură, așa cum mă simțeam pe insulă. Am prietenii și familia aproape. Îmi este dor de câțiva dintre colegii mei. Mai ales de cei care mi-au fost alături când nu m-am simțit bine", a mai spus artista.

"Traseul mi s-a părut cea mai mare provocare, pentru că nu sunt sportivă, nu am practicat niciun fel de sport, ba chiar chiuleam sau mă învoiam de la orele de sport. Prin urmare, sunt mândră de tot ce am reușit să realizez, de toate punctele pe care am reușit să le aduc echipei mele, în ciuda problemelor de sănătate și a lipsei antrenamentului", a spus Otilia.

