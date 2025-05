Noua fiță din restaurante: "Bureți cu detergent" și "apă de spălat vase" la desert - FOTO în articol

Un restaurant din Malaezia a devenit viral pe rețelele sociale după ce a început să servească deserturi care arată exact ca un burete de vase folosit și un pahar cu apă murdară. Deși la prima vedere par articole de curățenie, deserturile și băuturile servite la acest restaurant din orașul Kuching, sunt complet comestibile, scrie The Sun.

Desertul spectaculos imită perfect un burete de vase galben cu verde, acoperit cu spumă și un „detergent” care seamănă izbitor cu lichidul de spălat vase. În realitate, este vorba despre un blat pufos cu unt și lămâie, acompaniat de marmeladă englezească de portocale și un topping de spumă de lămâie „Detergentul” este, de fapt, un sirop de pandan cu lime.

Ca parte a experienței, clienții primesc și un pahar cu „apă de vase” – o băutură ce pare a fi lichidul rezultat după spălarea vaselor de curry. De fapt, conținutul este un amestec de apă cu turmeric, ghimbir și ulei de cocos.

