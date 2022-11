Noi tensiuni Ungaria - Ucraina, după ce un parlamentar ungur a cerut revizuirea frontierelor de stat. Kievul cere o condamnare a declarației din partea Budapestei

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a cerut guvernului ungar să condamne ca fiind inacceptabilă declarația parlamentarului László Torotskyi cu privire la revizuirea frontierelor de stat, se precizează într-o postare a purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Oleg Nikolenko, publicată pe Facebook.

„Apelul deputatului maghiar László Torotskyi de a revizui frontierele de stat este inacceptabil. Facem apel la guvernul ungar să condamne astfel de declarații iresponsabile care subminează relațiile bilaterale și nu corespund spiritului de bună vecinătate”, a scris Nikolenko.

După cum au relatat mass-media, membrul de extremă dreapta al Parlamentului Ungariei, László Torotskyi, i-a urat Poloniei să aibă din nou o graniță comună cu Ungaria cu ocazia Zilei Independenței.

El și-a ilustrat postarea pe Twitter cu o fotografie făcută după ce Ungaria a alipit Transcarpatia în 1939, unde un polonez și un ungur își strâng mâna la un post de frontieră unde lipsește markerul frontierei de stat, conform Bucpress.

???????????????? Today is Polish Independence Day. God bless Poland! Let's meet again at the common Polish-Hungarian border! pic.twitter.com/grnrJFC6oF