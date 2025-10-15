Noi detalii despre furtul coifului de aur de la Coțofenești. Cine s-a strecurat în muzeu înainte de jaf

Cu cinci zile înainte de celebrul furt al coifului aur de la Coțofenești, un român s-a strecurat în muzeu. Acest lucru reiese din dosarul penal consultat de RTL Nieuws. A. B. ar fi avut legături cu o bandă specializată în furturi de artă la comandă, notează RTL.nl.

Nu este clar dacă bărbatul de 38 de ani are vreo legătură directă cu furtul pieselor. Potrivit dosarului penal, Parchetul l-a desemnat pe A. B. drept suspect în ianuarie, pentru posibilă implicare în furt:

„Echipa de anchetă a bănuit că bărbatul ar fi putut face o recunoaștere în teren înaintea spargerii propriu-zise”, se arată în dosar.

Surse afirmă însă că investigația asupra lui B. nu a dus la niciun rezultat concret. Acesta nu este arestat și nici nu se numără printre cei trei suspecți care urmează să se prezinte în fața tribunalului din Assen, în cadrul unei așa-numite „ședințe de procedură”.

Cum s-a strecurat bărbatul în incinta muzeului

Acesta a pătruns în dimineața zilei de 20 ianuarie în muzeul din Assen, fără să cumpere bilet. Cu o geantă sport mare pe umăr, s-a îndreptat către aripa expozițională unde avea loc expoziția „Dacia, regatul argintului și al aurului”. După ce a privit aparent liniștit mai multe obiecte expuse, a fost escortat afară de către agenții de securitate.

După furtul din 25 ianuarie, în presa românească au apărut imagini de supraveghere din muzeu, în care apare, cel mai probabil, chiar acesta. O recepționeră de la City Hotel De Jonge din Assen l-a recunoscut în acele imagini: cu câteva zile înainte, B. încercase să rezerve o cameră la hotel, dar, după ce i s-a cerut plata în avans și cardul i-a fost refuzat, a plecat.

Poliția din nordul Olandei a reușit să-l localizeze pe român și l-a audiat pe 28 ianuarie, inițial în calitate de martor. A. B. a declarat că nu știa că intrase într-un muzeu. El a spus că a crezut că a intrat într-un service auto Dacia.

Conform informațiilor obținute din surse internaționale, B. mergea „în mod regulat în vizită” la proprietarul a două restaurante italiene din sudul Germaniei. Potrivit autorităților de anchetă din România, acest restaurator ar fi coordonatorul unei echipe de hoți care fură obiecte de artă la comandă. Pe baza acestor date, poliția a decis să-l considere pe A. B. suspect de implicare în furtul din Assen, anchetatorii fiind de părere că acesta a efectuat o recunoaștere prealabilă a locului.