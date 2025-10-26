€ 5.0835
Data actualizării: 11:00 26 Oct 2025 | Data publicării: 10:16 26 Oct 2025

Noapte de teroare la Kiev: Trei morți și zeci de răniți în urma unui atac cu drone rusești
Autor: M.C

kiev-ucraina-atac-rusesc-drone_59506300 Sursa foto: Agerpres; Foto cu rol ilustrativ
 

Trei persoane au murit și alte aproape treizeci au fost rănite, între care șase copii, în urma unui atac cu drone rusești asupra Kievului, a anunțat duminică primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, citat de AFP.

Potrivit primelor informații, atacul a vizat cartierul Desnianski, unde 27 de persoane au fost rănite, iar mai multe apartamente au fost grav avariate. Într-o altă zonă a orașului, Obolonski, resturi de dronă au lovit o clădire cu 16 etaje, provocând incendii care au fost ulterior stinse.

Atacul are loc la doar o zi după un val de bombardamente rusești care au ucis patru civili și au rănit aproximativ douăzeci de persoane în timpul nopții de sâmbătă spre duminică.

Pe plan diplomatic, președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenționează să organizeze o nouă întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin „dacă nu există posibilitatea unui acord” pentru încetarea conflictului din Ucraina. „Nu-mi voi pierde timpul. Am avut întotdeauna o relație bună cu Vladimir Putin, dar situația actuală este extrem de dezamăgitoare”, a spus Trump.

Între timp, Kirill Dmitriev, trimis al Kremlinului pentru afaceri economice, se află în Statele Unite pentru discuții cu oficiali ai administrației americane. Potrivit presei din SUA, Dmitriev s-a întâlnit sâmbătă, în Florida, cu Steve Witkoff, unul dintre trimișii lui Trump, urmând să continue negocierile în cursul zilei de duminică.

