Nicușor Dan, la Reuniunea liderilor UE privind Ucraina

Antonio Costa, președintele Consiliului European, a transmis că a convocat toți cei 27 de lideri ai Uniunii Europene la o întâlnire specială pe tema situației din Ucraina, organizată în contextul Summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda.

Scopul reuniunii este de a stabili o poziție comună a Uniunii Europene față de ultimele evoluții din cadrul negocierilor internaționale pentru un plan de pace.

Sunt prevăzute discuții privind planul de pace între Rusia și Ucraina, inițiativă sprijinită de fostul președinte american Donald Trump.

Frontierele nu pot fi schimbate prin forță

La summitul G20, care a avut loc sâmbătă în Africa de Sud, mai mulți lideri europeni, împreună cu reprezentanții celor doi membri G7, Canada și Japonia, au emis o declarație comună prin care au apreciat eforturile Statelor Unite de a sprijini procesul de pace în Ucraina. Totodată, ei au subliniat că proiectul propus de Donald Trump reprezintă o bază utilă pentru discuții, dar care necesită ajustări.

Aceștia au explicat că frontierele nu pot fi schimbate prin forță și și-au arătat îngrijorarea față de ideea de a restrânge capacitățile militare ale Ucrainei.

Potrivit liderilor, acest lucru ar putea expune țara la riscuri pe termen lung. Totodată, au punctat că orice prevederi ale planului care implică Uniunea Europeană sau NATO necesită acordul explicit al membrilor celor două organizații.

„Reiterăm faptul că punerea în aplicare a elementelor referitoare la Uniunea Europeană și la NATO ar necesita consimțământul membrilor UE și, respectiv, al NATO”, au explicat ei.

