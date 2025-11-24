€ 5.0871
Nicușor Dan, la Reuniunea liderilor UE privind Ucraina
Data actualizării: 10:03 24 Noi 2025 | Data publicării: 09:48 24 Noi 2025

Nicușor Dan, la Reuniunea liderilor UE privind Ucraina
Autor: Elena Aurel

Nicușor Dan despre demiterea lui Ludovic Orban Nicușor Dan, președintele României. FOTO: Agerpres
 

Luni dimineață, președintele Nicușor Dan va participa la Reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene dedicată situației din Ucraina. Acesta va participa online.

Antonio Costa, președintele Consiliului European, a transmis că a convocat toți cei 27 de lideri ai Uniunii Europene la o întâlnire specială pe tema situației din Ucraina, organizată în contextul Summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda.

Scopul reuniunii este de a stabili o poziție comună a Uniunii Europene față de ultimele evoluții din cadrul negocierilor internaționale pentru un plan de pace.

Sunt prevăzute discuții privind planul de pace între Rusia și Ucraina, inițiativă sprijinită de fostul președinte american Donald Trump.

VEZI ȘI: Surpriză mare la Geneva: Negocierile avansează cu o viteză neașteptată. Rubio, anunț

Frontierele nu pot fi schimbate prin forță

La summitul G20, care a avut loc sâmbătă în Africa de Sud, mai mulți lideri europeni, împreună cu reprezentanții celor doi membri G7, Canada și Japonia, au emis o declarație comună prin care au apreciat eforturile Statelor Unite de a sprijini procesul de pace în Ucraina. Totodată, ei au subliniat că proiectul propus de Donald Trump reprezintă o bază utilă pentru discuții, dar care necesită ajustări.

Aceștia au explicat că frontierele nu pot fi schimbate prin forță și și-au arătat îngrijorarea față de ideea de a restrânge capacitățile militare ale Ucrainei.

Potrivit liderilor, acest lucru ar putea expune țara la riscuri pe termen lung. Totodată, au punctat că orice prevederi ale planului care implică Uniunea Europeană sau NATO necesită acordul explicit al membrilor celor două organizații.

„Reiterăm faptul că punerea în aplicare a elementelor referitoare la Uniunea Europeană și la NATO ar necesita consimțământul membrilor UE și, respectiv, al NATO”, au explicat ei.

VEZI ȘI: Planul de pace european în 24 de puncte: Ce presupune contraoferta pentru Ucraina

