Nicoleta Eftimiu, noul general manager pentru divizia de Pet Nutrition a Mars în România

Cu o experiență de peste 27 de ani în conducerea unor organizații din domeniul bunurilor de larg consum și al serviciilor de sănătate, Nicoleta a coordonat afaceri din Austria și Italia, iar acum revine în țară pentru a susține planurile de creștere ale Mars pe unele dintre cele mai dinamice piețe din Europa Centrală. În noul său rol, Nicoleta se alătură și echipei de conducere Mars Pet Nutrition din Europa Centrală, consolidând direcția strategică a companiei, orientată spre excelență operațională, creștere sustenabilă și inovație pe piețele din regiune.



Nicoleta este recunoscută ca una dintre cele mai apreciate profesioniste din industria bunurilor de larg consum. Ea și-a început parcursul său profesional într-o agenție de creație full-service, alăturându-se apoi The Coca-Cola Company, unde a avut o ascensiune remarcabilă în roluri de conducere senior la nivelul Europei Centrale și de Sud. În 2019, a preluat funcția de Vicepreședinte și General Manager pentru o regiune strategică, supervizând portofolii diverse și operațiuni complexe de piață din Viena, Austria.



Nicoleta s-a alăturat grupului Mars în ianuarie 2024, în calitate de General Manager al rețelei veterinare premium AniCura Italia. În acest rol, Cu sediul în Milano, a condus cu succes transformarea și integrarea AniCura Italia în Mars Veterinary Health, a consolidat echipele, a optimizat procesele operaționale și a extins afacerea prin inițiative de fuziuni și achiziții.



„Cred cu tărie în puterea diversității – nu doar ca principiu de echitate, ci ca sursă reală de idei, soluții și perspective diferite. Cel mai mult mă motivează să lucrez cu oameni, să dezvolt talente și să construiesc echipe implicate, care colaborează eficient pentru un scop comun. Sunt foarte bucuroasă să revin în România și să preiau acest rol într-un moment în care piața locală și cea regională oferă oportunități importante de creștere și inovație,” a declarat Nicoleta Eftimiu.



Experiența sa în diverse industrii, capacitatea dovedită de a conduce echipe multiculturale și cunoștințele aprofundate atât despre piețele din Europa de Vest, cât și din Europa de Est vor fi esențiale pentru consolidarea prezenței și performanței Mars Pet Nutrition în Europa Centrală.

Despre Mars, Incorporated și Mars în România

Mars, Incorporated este animată de convingerea că lumea pe care ne-o dorim mâine începe cu modul în care facem afaceri astăzi. Fiind o afacere de familie de peste 50 de miliarde de dolari, portofoliul divers și în continuă expansiune al Mars include produse de calitate pentru îngrijirea animalelor de companie și servicii veterinare ce sprijină animalele de companie din întreaga lume, precum și alimente și gustări de calitate ce încântă milioane de oameni în fiecare zi. Compania produce unele dintre cele mai îndrăgite mărci din lume, inclusiv ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M’s®, SNICKERS® și BEN’S ORIGINAL™. Rețeaua globală de spitale pentru animale – inclusiv BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ si ANICURA™ – oferă îngrijire veterinară preventivă, generală, de specialitate și de urgență, iar afacerea globală de diagnosticare veterinară ANTECH® utilizează tehnologie de ultimă oră pentru diagnosticarea animalelor de companie. Cele 5 Principii Mars—Calitate, Responsabilitate, Reciprocitate, Eficiență și Libertate inspiră cei 150.000 de Asociați ai noștri să acționeze în fiecare zi pentru a contribui la crearea unei lumi mai bune pentru oameni, animale de companie și planetă.

