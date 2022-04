Nicolae Ciucă, declaraţii la Congresul PNL. Este singurul candidat la funcţia de preşedinte

"În câteva minute va începe Congresul Extraordinar al PNL, partid care va vota moţiunea pe care am depus-o, Uniţi pentru o Românie Stabilă şi Puternică. Sper ca prin acest demers pe care l-am asumat, PNL să îşi găsească echilibrul. Nu suntem într-o situaţie simplă, dar am convingerea că vom putea să ne găsim un rost şi o direcţie", a declarat Nicolae Ciucă.

"Trăim într-o situaţie geopolitică deosebit de gravă, iar pentru noi cel mai important obiectiv este să guvernăm ţara. SUnt convins că după această activitate aleşii locali, liderii filialelor judeţene, se vor întoarce acasă şi se vor preocupa de tot ce înseamnă administrarea comunelor, oraşelor, iar aici, cu miniştrii, ne vom ocupa de administrarea ţării. Cetăţenii aşteaptă soluţii, măsuri, fără gâlceavă şi aceste discordii care apar în spaţiul public. Important e să avem stabilitatea necesară să putem guverna ţara", a mai spus premierul.

Nicolae Ciucă, singurul candidat la şefia PNL

Nicolae Ciucă şi-a depus candidatura la şefia PNL miercuri, în ultima zi în care era posibil acest lucru. Cu o zi înainte, marţi, Biroul Executiv al liberalilor a stabilit o derogare de la statutul partidului în ceea ce priveşte vechimea, astfel încât Nicolae Ciucă să poată candida la funcţia de preşedinte. Statutul PNL prevede că orice membru al partidului poate candida la funcţia de preşedinte dacă are o vechime de cel puţin 5 ani. Ciucă s-a înscris în partid în octombrie 2020.

'Am decis să îmi depun moţiunea de candidatură pentru funcţia de preşedinte al PNL. Am decis să îmi asum această responsabilitate după o discuţie pe care am avut-o cu colegii şi în urma analizei pe care am făcut-o asupra întregii situaţii politice. (...) PNL este cel mai mare partid de dreapta, are cei buni primari din ţară şi poate ajunge primul partid din România', a declarat premierul, după depunerea candidaturii la şefia Partidului Naţional Liberal. Prim-ministrul candidează la funcţia de preşedinte al PNL cu moţiunea intitulată 'Uniţi pentru o Românie stabilă şi puternică'.

În document, Ciucă vorbeşte despre dezvoltarea şi modernizarea României, argumentele pentru o Românie puternică, fundamentele reclădirii încrederii, cetăţeanul în centrul preocupărilor PNL, reconectarea la profesionalism, elite şi meritocraţie, guvernarea de mare coaliţie.

