Neti Sandu, părăsită: Atunci deja cunoșteam astrologie și știam de la ce vine

"Eu văd altfel lucrurile. Atunci când am fost părăsită, deja cunoșteam astrologie și știam foarte bine de la ce vine. Astrologic îmi explic și nu are legătură cu ghinionul. Așa cum faptul că nu am copii nu are legătură, iar, cu ghinionul – nu. Sunt niște programe de viață pe care sigur poți să le schimbi, dar trebuie să fii atent și la consecințele care apar. Unii oameni au casa copiilor activată – atunci trebuie să facă copii, le iese ușor. Cine are contraindicații acolo și se străduie foarte mult se miră apoi că, de exemplu, nu se înțeleg deloc. Eu văd altfel lucrurile, și de aceea pot așa. Am avut norocul să pot să-mi înțeleg singurătatea", a spus Neti Sandu pentru viva.ro.