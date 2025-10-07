€ 5.0916
Data publicării: 23:13 07 Oct 2025

Netanyahu le promite israelienilor "întoarcerea tuturor ostaticilor"
Autor: Anca Murgoci

gest-netanyahu-dr-herman-berkovits_04678100 Foto: Agerpres
 

Netanyahu le promite israelienilor "întoarcerea tuturor ostaticilor".

Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a promis israelienilor marţi seară că va realiza toate obiectivele războiului împotriva Hamas în Fâşia Gaza, începând cu "întoarcerea tuturor ostaticilor", notează AFP.

"Cetăţeni ai Israelului, ne aflăm în zile decisive. Vom continua să atingem toate obiectivele războiului: întoarcerea tuturor ostaticilor, distrugerea puterii Hamas şi promisiunea că Gaza nu va mai fi o ameninţare pentru Israel", a scris Netanyahu într-un comunicat publicat în timp ce ţara a comemorat împlinirea a doi ani de la atacul sângeros al mişcării islamiste palestiniene care a declanşat conflictul.

În timp ce negocieri indirecte între guvernul israelian şi Hamas au loc în Egipt de luni în încercarea de a se pune capăt războiului din Gaza, afirmaţiile lui Netanyahu cu privire la "distrugerea puterii Hamas" par să marcheze o schimbare faţă de discursurile sale recente în care vorbea despre distrugerea mişcării islamiste palestiniene ca un obiectiv.

