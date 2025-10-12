€ 5.0927
Data actualizării: 22:33 12 Oct 2025 | Data publicării: 22:21 12 Oct 2025

Netanyahu: Întoarcerea ostaticilor va marca un „eveniment istoric”. Lupta nu s-a încheiat
Autor: Anca Murgoci

netanyahu-anexare-cisiordania_96633200 Foto: Agerpres
 

Întoarcerea ostaticilor deţinuţi în Gaza de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 va marca un "eveniment istoric" îmbinând "tristeţe" şi "bucurie".

Este declarația de duminică seara a premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Întoarcerea, aşteptată luni în Israel, este "un eveniment istoric care combină tristeţea eliberării ucigaşilor cu bucuria întoarcerii ostaticilor", a spus Netanyahu într-un scurt discurs televizat, exprimându-şi totodată speranţa că, în ciuda "numeroaselor dezacorduri" dintre israelieni, în ţară va urma o "uniune a inimilor".

Israelul a obţinut "victorii extraordinare" în doi ani de război împotriva Hamas în Gaza, război care s-a extins mult dincolo de graniţele sale, dar "lupta nu s-a încheiat", a mai afirmat premierul israelian.

"Împreună, am obţinut victorii extraordinare, victorii care au uimit întreaga lume. Şi vreau să vă spun: peste tot unde am luptat, am obţinut victoria, dar, în acelaşi timp, trebuie să vă spun că lupta nu s-a încheiat", a atenţionat Benjamin Netanyahu.

"Încă avem foarte mari provocări de securitate în faţă. Unii dintre duşmanii noştri încearcă să se facă pentru a ne ataca din nou şi, aşa cum se spune la noi, ne ocupăm de ei", a adăugat Netanyahu, fără a oferi mai multe detalii.

"Sunt convins că forțele noastre, împreună, vor depăși toate provocările și vor profita de oportunități. În timpul războiului, eu și soția mea ne-am întâlnit de multe ori cu familiile celor răpiți. Le-am văzut durerea, lacrimile, iar aceste întâlniri m-au ajutat în toate deciziile pe care le-am luat în timpul războiului”, a explicat Netanyahu.

Şeful statului major israelian a revendicat duminică seara o victorie asupra Hamas în războiul din Gaza, în ajunul revenirii aşteptate a ostaticilor în Israel, în cadrul armistiţiului mediat de preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.

"Presiunea militară pe care am exercitat-o în ultimii doi ani", de la atacul mişcării islamiste palestiniene din 7 octombrie 2023, "împreună cu măsurile diplomatice complementare, constituie o victorie asupra Hamas", a declarat general-locotenent Eyal Zamir într-un scurt discurs televizat.

"Vom continua să acţionăm pentru a contura o realitate de securitate care să garanteze că Fâşia Gaza nu va mai reprezenta o ameninţare pentru statul Israel şi cetăţenii săi", a adăugat el.

