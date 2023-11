Neptun Deep, proiectul fanion al sectorului de gaze din România. Sebastian Burduja: Suntem a treia piaţă a gazelor din lume. Avem resurse pe care să ne bazăm, în cazul în care vine o iarnă grea

Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG), sub înaltul patronaj al Ministerului Energiei, a organizat, în perioada 7 - 8 noiembrie, cea de-a VI-a ediţie a evenimentului Romanian International Gas Conference - RIGC 2023, cu tema "Redefinirea securităţii aprovizionării. Potenţialul noilor tehnologii pentru o tranziţie energetică durabilă". Conferinţa reuneşte oficiali din cadrul instituţiilor Uniunii Europene, reprezentanţi guvernamentali din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi din regiunile Europei Centrale şi de Est (ECE) şi din Europa de Sud-Est (SE). În plus, va găzdui reprezentanţi din industria de petrol şi gaze şi alte personalităţi-cheie din sectorul energetic internaţional.

Printre vorbitori s-a numărat și ministrul Energiei, Sebastian Burduja, care a vorbit despre cel mai notabil proiect al României pe sectorul de gaze - Neptun Deep:

"Mă bucur să vă spun că proiectul merge bine. Evident că e o investiție foarte mare, 4 miliarde de euro! Vrem să ne asigurăm că proiectul este finalizat la timp și gazul este folosit ca sursă pentru asigurarea securității energetice a Europei și România sigur că e bucuroasă să își asume acest rol.

Nimeni nu știe cum va arăta iarna, poate fi blândă ca anul trecut sau o iarnă mai grea, nu știm. Însă o iarnă normală presupune să existe măcar două săptămâni pe lună în care ninge sau vântul bate mai tare, deci trebuie să ne asigurăm consumul cu propriul nostru gaz natural. Avem resurse pe care putem să ne bazăm în cazul în care iarna e grea sau există cerere suplimentară" sunt asigurările date de ministru.

Încălzire doar cu energie verde?

"Ne reafirmăm sprijinul pentru frații noștri din Republica Moldova, suntem alături de ei. Avem o agendă comună, nu doar pentru că apreciem acest sector, ci și pentru că putem să avem o voce la unison la Bruxelles și-n alte locuri unde nu se înțelege foarte clar că nu poți înfăptui tranziția verde doar cu energie verde. Ar fi nevoie de o producție foarte mare. Ar fi prostesc să renunțăm și la gaze naturale și la toate celelalte resurse și să ne așteptăm să meargă bine.

Este foarte greu iarna să încălzim gospodăriile oamenilor, avem și consumatorii industriali, deci nu se poate doar cu energie verde. Sigur, ne plac panourile solare, ne place energia verde, ne place că aerul e mai curat, dar nu ne putem baza numai pe asta. Aprovizionarea cu energie trebuie să fie sigură! Cred că avem cu toții aceleași planuri. Trebuie să lucrăm împreună!" a mai spus Burduja.

Stăm bine cu gazul

"România are, cred, cel puţin 10 premiere europene în sectorul gazelor naturale. Suntem a 3-a piaţă a gazelor din lume, asta este o istorie certă. Suntem ţara care a avut prima staţie de comprimare de gaze, primul zăcământ de înmagazinare de gaze, prima staţie de reglare şi măsurare a gazelor, prima ţară care a exploatat gazele din Marea Neagră, proiectul companiei BSOG (Black Sea Oil & Gas n.r). Şi, desigur, suntem pe punctul de a deveni, din 2027, primul producător de gaze din Europa.

Proiectul Neptun Deep este proiectul fanion al sectorului de gaze din România, dar nu numai din România, pentru că, atunci când vorbim de un potenţial de peste 100 de miliarde de normal metri cubi, vorbim despre un potenţial pentru Europa de a-şi asigura o securitate cum n-a mai avut până acum", a mai spus Burduja la Romanian International Gas Conference - RIGC 2023, potrivit Agerpres.

Ministrul a subliniat că Neptun Deep "este un proiect fabulos", care necesită un efort coerent din partea statului român pentru ca acesta să avanseze în calendarul asumat.

