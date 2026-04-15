DCNews Stiri Negocierile SUA - Iran reaprind speranța păcii în Orientul Mijlociu: Când ar putea deveni posibilă / Analiza lui Bogdan Chirieac
Data publicării: 13:43 15 Apr 2026

Negocierile SUA - Iran reaprind speranța păcii în Orientul Mijlociu: Când ar putea deveni posibilă / Analiza lui Bogdan Chirieac
Autor: Elena Aurel

harta irna orientul mijlociu; peexels @Lara Jameson Sursa foto: Pexels, @Lara Jameson

Negocierile dintre Statele Unite și Iran readuc în prim-plan speranța unei posibile detensionări a situației din Orientul Mijlociu.

Întrebat la ce ne putem aștepta în urma negocierilor dintre Statele Unite și Iran și dacă se poate încheia acest război, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că există șanse mari de progres deoarece negocierile continuă.

Acesta a explicat că ambele părți au poziții diferite, iar discuțiile vizează în principal programul nuclear al Iranului, mai exact oprirea îmbogățirii uraniului și ce se întâmplă cu uraniul deja îmbogățit. 

„Există șanse mari în momentul acesta. Lucrul cel mai important este că se continuă negocierile și am aflat în presă detalii de la aceste negocieri. America cere, în principal, ca 20 de ani, Iranul să nu mai îmbogățească uraniu, iar Iranul e de acord cu numai 5 ani. E o bază de discuție.

Apoi, America cere ca tot uraniul îmbogățit, deci cel cu care se poate fabrica o armă nucleară, să fie predat SUA, probabil contra cost. Iranul spune: „Nu vă predăm nimic, dar în schimb diluăm uraniul și poate fi folosit pentru reactoarele nucleare civile, dar nu mai poate fi folosit pentru armele nucleare”. Iarăși e o bază de discuție”, a spus Bogdan Chirieac la Realitatea Plus. 

„Regimul ayatollahilor rămâne pe loc”

Potrivit analistului politic, schimbarea regimului din Iran nu mai este o condiție, iar o pace în Orientul Mijlociu ar putea deveni posibilă într-un orizont de timp mai lung.

„Fundamental, asta se discută acum când au loc negocierile: renunțarea la armamentul nuclear. Ceva mai important nu există pentru omenire!

Sigur, regimul ayatollahilor rămâne pe loc, se pare că nu mai e o condiție schimbarea regimului ayatollahilor, dar se deschide ruta energetică și poate, poate o șansă de pace în Orientul Mijlociu. Nu mâine, nu poimâine, dar într-un deceniu poate că se va întâmpla și minunea asta”, a spus Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

