Negocieri de pace între Pakistan și Afganistan, după cele mai grave lupte de la graniță din ultimii ani

Afganistan și Pakistan au demarat, sâmbătă, negocieri de pace la Doha, după ce ambele țări au convenit prelungirea armistițiului stabilit în săptămâna precedentă, în urma unor violențe intense la frontieră, potrivit declarațiilor oficiale citate de Reuters.

Cele două state vecine caută o soluție durabilă după ce luptele au provocat zeci de decese și sute de răniți, marcând cea mai gravă escaladare a conflictului de la preluarea puterii de către talibani la Kabul, în 2021.

Măsuri imediate pentru a restabili pacea și stabilitatea de-a lungul frontierei pakistanezo-afgane

„Așa cum am promis, negocierile cu partea pakistaneză vor avea loc astăzi, la Doha,” a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului afgan, Zabihullah Mujahid, menționând că echipa din Kabul, condusă de ministrul apărării Mullah Muhammad Yaqoob, a ajuns la Doha.

Ministerul de Externe al Pakistanului a precizat că ministrul apărării, Khawaja Muhammad Asif, va conduce discuțiile cu reprezentanții talibanilor afgani. „Discuțiile se vor concentra pe măsuri imediate pentru a pune capăt terorismului transfrontalier împotriva Pakistanului provenind din Afganistan și pentru a restabili pacea și stabilitatea de-a lungul frontierei pakistanezo-afgane,” se arată în declarația lui Khawaja Muhammad Asif, ministrul de externe al Pakistanului.

Nu este clar cât vor dura negocierile, dar oficialii au precizat că discuțiile ar putea fi prelungite, iar reprezentanți de rang înalt din serviciile de informații ale ambelor țări participă la acestea.

Conflictele terestre și loviturile aeriene pakistaneze de-a lungul frontierei de 2.600 km au izbucnit după ce Islamabadul a cerut Kabulului să controleze militanții care și-au intensificat atacurile în Pakistan, susținând că aceștia folosesc adăposturi din Afganistan. Talibanii resping acuzațiile, afirmând că nu oferă refugiu militanților. Ei acuză armata pakistaneză că răspândește informații false și găzduiește militanți ai Statului Islamic pentru a destabiliza Afganistanul. Islamabadul respinge aceste acuzații.

Grupările militante luptă de ani de zile împotriva statului pakistanez, încercând să răstoarne guvernul și să impună un regim islamic strict. Recent, un atac sinucigaș lângă frontieră a ucis șapte soldați pakistanezi și a rănit alți 13, conform oficialilor de securitate.

„Regimul afgan trebuie să țină în frâu reprezentanții care au adăposturi în Afganistan și folosesc pământul afgan pentru a comite atacuri odioase în Pakistan,” a declarat șeful armatei pakistaneze, feldmareșalul Asim Munir, sâmbătă, în cadrul unei ceremonii de absolvire a cadeților.

Afganistanul a acuzat Pakistanul că a efectuat atacuri aeriene la câteva ore după încetarea focului

Purtătorul de cuvânt al guvernului afgan a acuzat Pakistanul că a efectuat atacuri aeriene în Afganistan la câteva ore după încetarea focului, vizând civili, dar a menționat că luptătorii afgani au fost instruiți să nu riposteze, pentru a nu perturba echipa de negociere.

Pe fondul tensiunilor, Afganistanul și-a retras echipa de cricket din competiția internațională Twenty20 programată în Pakistan luna viitoare, după ce trei jucători locali au fost uciși în atacuri militare în provincia Paktika, conform Agerpres.

Ministerul Informațiilor pakistanez, reprezentat de Attaullah Tarar, a afirmat sâmbătă, pe X, că loviturile forțelor pakistaneze au vizat doar tabere „verificate” ale militanților islamiști și a respins acuzațiile că civilii ar fi fost vizați. El a adăugat că peste o sută de militanți au fost neutralizați în timpul armistițiului, majoritatea aparținând grupului responsabil pentru atacul sinucigaș de vineri. Reuters nu a putut verifica independent cifrele sau țintele vizate.