Dosar penal după ce un copil a fost muşcat de un câine, în Neamț

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pe numele unui bărbat din localitatea Borca după ce câinele acestuia ar fi muşcat un copil în vârstă de 7 ani, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

'Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit că un minor de 7 ani, care se juca pe un drum public, din localitatea Borca, ar fi fost muşcat de un câine, aparţinând unui bărbat, de 50 ani, din Borca, lăsat nesupravegheat', a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul Ramona Ciofu.

Poliţiştii continuă cercetările cu privire la săvârşirea infracţiunii de neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane.

