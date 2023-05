Protest. Mandachi cheamă lumea în stradă: O astfel de cruzime nu poate fi băgată sub preș de către o societate normală. Trebuie văzut obligatoriu clipul din acest articol

După ce a găsit un câine aruncat la gunoi de viu, Ștefan Mandachi cheamă toți românii iubitori de animale la un protest pașnic pentru respectarea drepturilor animalelor și tragerea la răspundere a celor care ȋncalcă legea. Protestul va avea loc duminică, 21 mai, ȋncepând cu ora 15:00. Ȋn același timp, antreprenorul sucevean cere instituțiilor statului o lege pentru dezlănțuirea câinilor din gospodării.

,,Acum câteva zile, am găsit o cățelușă aruncată la o groapă de gunoi, lângă Pașcani. O parte a corpului ȋi intrase ȋn putrefacție, era plină de căpușe, purici și viermi. Ȋmi este foarte greu să descriu starea ȋn care afla. Veterinarii care au internat-o au fost șocați, la rândul lor, n-au mai întâlnit asemenea atrocitate. Are în jur de 8-10 ani, este cipată, deci proprietarul a fost cel care a abandonat-o acolo, cel mai probabil din cauză că ȋmbătrânise și nu ȋi mai era folositoare. I-am pus numele Corason. Doctorii sugerează eutanasierea, dar eu ȋncă sper că poate fi salvată.

O astfel de cruzime nu poate fi băgată sub preș de către o societate normală. Trebuie văzut obligatoriu clipul de șase minute în care am oferit absolut toate detaliile. Am aproape 15 ani de când strâng câinii de pe străzi, în afară de câteva ONG-uri și o mână de români inimoși, nimeni nu face nimic. În baza statului român, ar fi un dezastru printre animale. Eu voi protesta pentru Corason și pentru toate animalele chinuite și abandonate. Duminică 21 mai, la ora 15.00. Ȋi chem alături de mine pe toți iubitorii de animale, să iasă cu câinii, civilizat, legal și pașnic pe stradă. Sau ȋn față la Guvern, la Prefectură etc. Scrieți pe un carton sau pe o foaie de hârtie, ,,Dreptate pentru Corason” sau ,,Eu sunt Corason”. Dacă nu aveți timp, postați o fotografie pe rețelele sociale și scrieți #DreptatePentruCorason sau puneți o ramă de Facebook”, spune Ștefan Mandachi.

Ștefan Mandachi este cunoscut drept un susținător al drepturilor animalelor. S-a implicat, în ultimii ani, în numeroase acțiuni de protecție a drepturilor acestora și în acțiuni de salvare a lor. Anul trecut, a finanțat sterilizarea a peste 5.000 de câini și pisici din județul Suceava. Ȋn 2020, a dat în judecată statul român pentru că nu a rezolvat problema animalelor care sunt chinuite, iar instanța i-a dat câștig de cauză. Cu toate acestea, ȋn realitate, nu s-a schimbat mai nimic. Lipsa de educație spune antreprenorul că ar fi principala cauză.

,,Toate aceste atrocități se întâmplă din cauza lipsei de educație. Educația umanizează. Educația reduce violența. Pe scurt, educația salvează nația. Am ieșit din business-urile din HoReCa și, de aproape un an, am decis să mă focusez total pe educație și pe protecția animalelor. Lucrez ca voluntar în Asociația Umanitară ,,Jeni Mandachi”, pe care am fondat-o acum cinci ani, și mă concentrez pe producția de filme și podcasturi educaționale pentru studenți, pe canalul meu de Youtube. Cred că educația este singura care poate salva România și o poate duce ȋn topul statelor dezvoltate, moderne și prospere. Lipsa de educație, pe de altă parte, naște monștri, ucide și ne ține ȋnapoiați”,” completează antreprenorul.

Mandachi vrea lege pentru dezlănțuirea câinilor

Ordinul 31 din 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, sancționează limitarea libertății de mișcare a animalelor, ȋnsă lasă loc multor interpretări. Cel mai des folosită este că, atât timp cât zgarda este dintr-un material moale, iar lanțul este lung, se consideră că animalul are libertate de mișcare. Ștefan Mandachi cere autorităților amendarea legii și interzicerea ținerii ȋn lanț a câinilor.

,,Nu mai trăim în epoca de piatră să ținem câinii într-un lanț de un metru. Alternativa civilizată, umană, este construcția unor țarcuri. Nu sunt o avere. Sunt dispus să finanțez țarcuri pentru câinii dintr-un ȋntreg sat, pentru a da un exemplu de bune practici. Caut un primar sau mai mulți, care rezonează cu această cauză și care au capacitatea de a-i convinge pe săteni să se implice ȋn proiect. Eu plătesc tot, ei trebuie doar să fie de acord. Va fi, să spunem, un proiect pilot, pe care sper să ȋl văd la nivel național”, ȋncheie Mandachi.

Ștefan Mandachi a cerut autorităților naționale, ambasadelor și chiar și Patriarhei sprijin pentru protejarea și respectarea drepturilor animalelor din România.

