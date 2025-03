Ne iau roboţii locurile de muncă? Comisarul european Roxana Mînzatu, anunţ de la Bruxelles

"Avem această discuţie şi cu tinerii, şi cu lucrătorii. Ce facem cu Inteligenţa Artificială? Este un instrument, un asistent, poate să ne fie şef, şi suntem pregătiţi să lucrăm cu AI. Nu mă refer aici la partea de productivitate pentru companii şi organizaţii. Pentru că productivitatea creşte, lucrurile se întâmplă mult mai rapid. Dar e vorba despre modul în care poate fi coordonată relaţia de muncă a unui angajat cu colegii, cu şefii, cu tot ciclul de producţie. Este disruptiv acest impact pe care îl vedem al digitalizării şi al AI asupra umanităţii, dar e ca un factor al mediului înconjurător. Nu putem să îl ignorăm. Plouă? Ne gândim ce fel de umbrele să folosim, nu ne gândim să oprim ploaia, pentru că nu putem. Aşa e şi cu zona asta a inteligenţei artificiale.

Nu vă ascund că avem discuţii la nivel european ca pe de o parte să nu împovărăm companiile cu noi reglementări şi să lăsăm industria să fie agilă în competiţia cu stakeholderii din alte zone internaţionale, dar pe de altă parte să ne păstrăm acest model social-european în care omul şi angajatul este în centrul întregului proces. Atunci, discuţia este dacă un algoritm are capacitatea să recruteze, evalueze, concedieze, monitorizeze activitatea unui angajat, nu cumva trebuie să reacţionăm şi noi la nivel european cu un set de reguli? Şi aici discuţia este încă în derulare cu partenerii sociale. Nu ştiu dacă vom avea un set de reguli legislative, dar lucrăm intens. Am vrea să protejăm calitatea locurilor de muncă şi calitatea muncii în Europa, am vrea să ne asigurăm că generaţii de acum înainte lucrătorii vor fi confortabili să lucreze cu astfel de instrumente, dar nu vor deveni irelevanţi pe piaţa muncii. Evident că lucrăm cu companiile, cu partenerii sociali, în aşa fel încât să avem un răspuns cât de potrivit posibil. Ritmul, sigur, e diferit. Unul e ritmul transformărilor în economie, dar birocratic şi administrativ vorbind, răspunsurile pe care le oferim sunt un pic mai lente. Şi poate e normal să fie aşa. Dar trebuie să avem grijă, pentru că digitalizarea şi tot ce înseamnă impactul AI nu are un ritm comparabil cu nicio altă transformare pe care am putut-o vedea noi în istoria recentă", a declarat Roxana Mînzatu la BeEU, la Antena 3 CNN.

Comisia Europeană investeşte major în AI

Comisia Europeană va aloca 1,3 miliarde de euro pentru implementarea tehnologiilor critice care sunt importante din punct de vedere strategic pentru viitorul Europei şi pentru suveranitatea tehnologică a continentului prin intermediul programului de lucru al programului Europa digitală (DIGITAL) pentru perioada 2025-2027, adoptat vineri, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.



Programul de lucru se axează pe implementarea inteligenţei artificiale (IA) şi pe adoptarea acesteia de către întreprinderi şi administraţia publică, cloud şi date, rezilienţa cibernetică şi competenţele digitale, scrie Agerpres.



Printre priorităţile-cheie din cadrul programului de lucru DIGITAL se numără: îmbunătăţirea disponibilităţii şi accesibilităţii aplicaţiilor de IA generative, inclusiv în sectoarele sănătăţii şi îngrijirii. Finanţarea disponibilă va fi direcţionată către testarea mediilor imersive, cunoscute sub denumirea de "lumi virtuale", punerea în aplicare a Legii privind IA şi implementarea unor spaţii comune ale datelor eficiente din punct de vedere energetic. Aceste măsuri sunt esenţiale pentru punerea în aplicare a iniţiativei privind fabricile de IA pentru a dezvolta modele de IA generative pentru întreprinderi şi sectorul public.



În plus, vor fi sprijinite centrele europene de inovare digitală (EDIH). Aceasta este o reţea de centre care oferă întreprinderilor şi sectorului public acces la expertiză tehnică şi la testarea tehnologiilor, precum şi consiliere, formare şi competenţe pentru adoptarea celor mai recente tehnologii. Aceasta va promova adoptarea pe scară largă a IA în organizaţiile private şi publice din întreaga Europă.



Se are în vedere construirea iniţiativei premiate Destinaţia Pământ, care lucrează la construirea unui model digital al Pământului pentru a sprijini adaptarea la schimbările climatice şi gestionarea riscurilor de dezastre. Finanţarea va construi un model mai puternic pe care mai mulţi cercetători îl pot accesa.



Măsurile prevăd stimularea rezilienţei cibernetice. Soluţiile de securitate cibernetică, cum ar fi rezerva UE pentru securitate cibernetică, vor îmbunătăţi rezilienţa şi securitatea infrastructurilor critice, inclusiv a spitalelor şi a cablurilor submarine. În plus, va fi dezvoltată capacitaţea instituţiilor de educaţie şi formare din UE în ceea ce priveşte competenţele digitale, astfel încât acestea să poată cultiva şi atrage talente, stimulând în acelaşi timp competenţele avansate ale forţei de muncă europene.



Vor fi facilitate noi arhitecturi ale portofelului UE pentru identitatea digitală şi a infrastructurii europene de încredere, precum şi promovarea adoptării acesteia în statele membre şi va fi stimulată transformarea sectorului public prin dezvoltarea unor servicii publice digitale eficiente, de înaltă calitate şi interoperabile.



Inovarea va fi, de asemenea, accelerată de noua platformă "Tehnologii strategice pentru Europa" (STEP), care acordă eticheta de calitate STEP Seal proiectelor promiţătoare pentru a le îmbunătăţi posibilitatea de a avea acces la finanţare publică şi privată.



Se preconizează că viitoarele cereri de propuneri DIGITAL vor fi lansate în aprilie 2025, iar cererile de propuneri suplimentare vor fi publicate până la sfârşitul anului. Portalul EU Funding & Tenders poate fi consultat pentru informaţii privind cererile de propuneri deschise.



DIGITAL este primul program de finanţare al UE axat în întregime pe aducerea tehnologiei digitale în rândul întreprinderilor şi al cetăţenilor. Cu un buget de 8,1 miliarde EUR în actualul cadru financiar multianual 2021-2027, acesta a modelat transformarea digitală a societăţii şi a economiei Europei.



Concentrându-se în mod specific pe implementare, DIGITAL completează investiţiile din cadrul altor programe ale UE, cum ar fi Orizont Europa, EU4Health, InvestEU, Mecanismul pentru interconectarea Europei, precum şi investiţiile din cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

