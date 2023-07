Navă plină cu 3.000 de maşini, în flăcări, în largul coastelor olandeze (FOTO)

Incendiul a izbucnit marţi seară pe nava Fremantle Highway care plecase din Germania şi se îndrepta spre Egipt, scrie news.ro, citând Reuters. Navele de salvare au încercat să stăvilească flăcările prin pulverizarea de apă, dar s-a constatat că acest lucru ar putea duce la scufundare, potrivit Pazei de Coastă olandeză.

Focul ar fi izbucnit lângă o mașină electrică. Fremantle, care plecase din portul Bremerhaven, a fost remorcată în afara căilor de navigație pentru a se evita scufundarea ei. Incendiul ar fi pornit în timp ce vasul se afla la 27 km nord de insula olandeză Ameland.

Toți cei 23 de membri ai echipajului au fost evacuați cu succes. Cei care au suferit din cauza inhalării fumului au fost transportați cu un elicopter către unitățile medicale de pe continent.

Într-un incident petrecut la începutul lunii, doi pompieri din New Jersey au pierit, iar alți cinci au fost răniți în timpul luptei cu flăcările de pe o navă de marfă care transporta sute de vehicule. De asemenea, în februarie anul trecut, un incendiu a distrus mii de mașini de lux pe o navă în largul coastei insulelor Azore din Portugalia.

