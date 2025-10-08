€ 5.0963
Data actualizării: 18:05 08 Oct 2025 | Data publicării: 18:05 08 Oct 2025

Moțiunea de destituire a lui Macron, declarată inadmisibilă în Adunarea Națională
Autor: Ioan-Radu Gava

macron4_53486500 FOTO: Agerpres
 

Moţiunea de destituire a preşedintelui Emmanuel Macron, depusă de stânga radicală, a fost declarată inadmisibilă de biroul Adunării Naţionale

Moţiunea de destituire depusă de partidul stângii radicale Franţa Nesupusă (La France Insoumise /LFI) împotriva preşedintelui Emmanuel Macron a fost declarată inadmisibilă miercuri de către biroul Adunării Naţionale (camera inferioară a parlamentului francez), doar stânga votând pentru, în timp ce formaţiunea de extrema dreaptă Adunarea Naţională (Rassemblement National /RN/) s-a abţinut, informează AFP, citând surse concordante.

Cinci membri ai biroului au votat pentru, zece împotrivă şi cinci s-au abţinut în cursul unei reuniuni a celei mai înalte structuri executive a camerei inferioare a cărei componenţă a fost reînnoită săptămâna trecută, făcând stânga să piardă majoritatea în cadrul biroului.

"Încă o dată, ca de obicei, Adunarea Naţională este cea care îl salvează pe Emmanuel Macron", şi-a exprimat regretul preşedinta grupului parlamentar al LFI, Mathilde Panot. Franţa nesupusă cere plecarea preşedintelui Emmanuel Macron încă din vara anului 2024 din cauza refuzului său de a numi un premier de stânga, în timp ce alianţa Noul Front Popular (grupând formaţiuni de stânga) s-a clasat în frunte la ultimele alegeri legislative.

LFI spera să treacă acest filtru de admisibilitate pentru a provoca o dezbatere în Comisia pentru legi şi, dacă era cazul, în plen. Această formaţiune depusese deja două moţiuni de destituire în 2024, care au fost considerate însă inadmisibile, într-o perioadă în care biroul camerei inferioare era dominat de stânga.

Votul de miercuri "a avut loc într-un moment crucial", în timp ce responsabilitatea şefului statului în haosul politic nu lasă nicio îndoială.

Majoritatea francezilor, favorabili plecării lui Macron



Circa 70% dintre francezi sunt favorabili plecării preşedintelui Macron. Vocile împotriva sa se înmulţesc, inclusiv în cadrul "soclului comun" pentru a cere demisia lui, a declarat grupul parlamentar al LFI într-un comunicat citat de publicaţia Le Monde.

Potrivit Constituţiei, preşedintele "poate fi destituit numai în cazul încălcării îndatoririlor sale, ceea ce este în mod evident incompatibil cu exercitarea mandatului său". În orice caz, este practic imposibil să se ajungă la procedura de destituire în configuraţia politică actuală deoarece este necesară o majoritate de două treimi în ambele camere.

Senatul este dominat de dreapta şi de centru, tabere ostile acestei iniţiative şi chiar în Adunarea Naţională stânga nu este unită pe această temă, socialiştii fiind împotriva ei în esenţă, chiar dacă au votat pentru admisibilitate miercuri, comentează Le Monde.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

emmanuel macron
jean luc melenchon
franta
