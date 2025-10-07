"Moscova discută un atac asupra NATO". Serviciile de informații germane susțin că au dovezi

Serviciile de informații germane au ridicat semne de alarmă cu privire la intențiile Rusiei față de statele membre NATO, potrivit declarațiilor comisarului european pentru Apărare, Andrius Kubilius, într-un interviu pentru Wyborcza.

„Serviciile de informații germane susțin că au dovezi că Moscova discută un atac asupra NATO. Și dacă discută despre asta, plănuiește un atac? Nu știm. Dar astfel de semnale ar trebui tratate extrem de serios”, a explicat Kubilius.

"Mă bucur să văd noi fabrici de armament construite în UE. Recuperăm terenul pierdut"

El a adăugat că nu poate fi exclusă posibilitatea ca Rusia să se pregătească pentru un conflict extins cu Alianța Nord-Atlantică. În opinia sa, NATO și Europa trebuie să fie pregătite pentru orice scenariu, învățând nu doar din experiența Ucrainei, ci și din analiza comportamentului Rusiei pe teren.

„Trebuie să recuperăm timpul pierdut. Și deja facem asta. Comisia Europeană a început să sprijine industria de apărare. Drept urmare, producția de obuze de artilerie va crește în 2025. Mă bucur să văd noi fabrici de armament construite în UE. Recuperăm terenul pierdut”, a mai afirmat Kubilius.

"Dacă chiar cred asta, sunt incompetenți"

În trecut, președintele rus Vladimir Putin a negat orice intenție a Rusiei de a ataca NATO, calificând aceste informații drept „prostii” și „imposibil de crezut”. Liderul rus a spus că dacă Europa crede în astfel de scenarii, atunci, potrivit lui, liderii europeni sunt „incompetenți”.

„Ei spun că Rusia va ataca NATO. Cum poate cineva să creadă asta? Este imposibil de crezut. Dacă chiar cred asta, sunt incompetenți”, a declarat Putin.

În ciuda acestor respingeri oficiale, Kremlinul continuă să promoveze intens narațiunea unui conflict „Rusia vs. Occident” pentru a consolida moralul intern. În ultimele săptămâni, Polonia, Lituania, Estonia și România au raportat frecvent incursiuni ale dronelor și avioanelor rusești în spațiile lor aeriene, acțiuni catalogate de NATO drept un „tipar tot mai iresponsabil de comportament”.