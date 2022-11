Moment jenant la televiziunea rusă. "Păpuşa lui Putin" a vrut să afle situația de pe front. Un corespondent i-a spus: Înaintăm 3 cm pe zi - Video

Jurnalista Olga Skabeieva, numită și "păpuşa lui Putin", a fost nevoită să întrerupă transmisiunea în direct a unui corespondent, după ce l-a întrebat despre succesele armatei ruse în estul Ucrainei.

"Continuă, te rog, să ne spui despre toate satele pe care urmează să le luăm", i-a cerut aceasta corespondentului de război Dmitri Steșin, pe care l-a întrebat dacă succesul înaintării armatei ruse "poate fi măsurat în metri sau kilometri". Cel mai probabil prezentatoarea de la Rossia 1 se aștepta ca jurnalistul să îi laude pe soldații ruși, însă răspunsul acestuia a lăsat-o mască.

"Olga, îl voi cita pe un prieten de-al meu, lunetist, care de multe luni lucrează în Donețk: "Înaintăm 3 cm pe zi...". E fraza lui, fără comentarii”, i-a răspuns Dmitri Steșin, moment în care Skabeieva a încheiat rapid transmisiunea, mulțumindu-i corespondentului pentru intervenție.

