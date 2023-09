Mit despre America, desființat la Departe de România: Americanii au datorii, românii sunt învățați să muncească din greu / video

Oana este studentă în ultimul an la Facultatea de Arhitectură și Ionuț este șofer, iar în cadrul emisiunii, moderate de Gabriel Nuță-Stoica, ei au au vorbit despre cât de comozi sunt americanii și cum preferă să facă împrumuturi de sute de mii de dolari pentru a-și continua studiile

„Cei care stau aici intră în trenul ăsta de a lua împrumut de la bancă și atunci nu mai contează atât de mult cum înveți la școală, ce note iei pentru că știi că oricum trebuie să iei un împrumut. Eu am spus că nu o să iau niciun împrumut. Auzeam colegi care spuneau că au luat 120.000 de dolari împrumut ca să se poată transfera la universitate și să-și plătească 3 ani.

Pe atunci, cu 120.000 luai un apartament, acum nu mai poți. Eu când am auzit, nu-mi venea să cred. Am spus că nu se poate așa ceva, să termin facultatea și să am 120.000 de dolari datorie.”, a spus Oana Tamaș.

„Se poate și fără împrumut?", a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„Da, dacă înveți și dacă ești tocilar. Eu mă laud că sunt tocilară. Am învățat, am luat 10 pe linie și la finalul celor 3 ani de colegiu am aplicat la tot felul de burse, printre care am luat și o bursă de 35.000 de dolari. Se numește leadership scholarship pentru că am fost un lider bun în colegiu, unde am avut și clubul de arhitectură și pentru note.

Așa că se poate și pe cealaltă parte, dar e o parte mai grea pentru că trebuie să muncești în prezent, pe când dincolo, iei bănuții și te gândești că undeva în viitor o să-i plătești.”, a spus Oana Tamaș.

„Stă în cultura americană ca în timpul creșterii copilului să-i faci un cont pentru perioada de colegiu și să aduni acolo vreo 250.000 ca să-ți fie mai ușor în anii de studii.”, a spus Ionuț Tamaș.

„Oana ne-a desființat un mit pe care noi în Europa îl știam, că elevii americani trebuie neapărat să se îndatoreze, că nu există altă soluție.”, a spus Gabriel Nuță-Stoica.

„Americanii au datorii, românii sunt învățați să muncească din greu. Asta este una dintre cele mai mari calități ale noastre, ca și popor, că suntem oameni muncitori și tot timpul găsim o soluție pentru orice.”, a spus Oana Tamaș.

Se fac diferențe între rezidenți și studenții internaționali

„Cred că ar trebui punctat aici că tu ai venit în calitate de student rezident, iar dacă sunt români care vor să aplice la facultățile din America și nu au statutul de rezident nu mai pot să acceseze aceleași burse pe care Oana le-a avut. Aici este o problemă pentru că sistemul e foarte costisitor.”, a s a spus Ionuț Tamaș.

„Școala mea costă 54.000 de dolari pe an. Pe lângă asta, mai vin o grămadă de taxe. De exemplu, și parcarea este 500 de dolari pe an. Doar pentru simplul fapt că îmi las mașina în campus trebuie să plătesc, altfel primesc amendă care e 100 de dolari de fiecare dată când te prinde nu ai abonament. Prefer să plătesc și să fiu sigură.

Atât costă, 54.000 de dolari pe an. Americanii sunt destul de naționaliști, adică prioritizează totul pentru cei care sunt de aici și aceste burse pe care eu le pot accesa, colegii mei care sunt studenți internaționali, nu le pot accesa.", a spus Oana Tamaș la emisiunea „Departe de România", de pe DC News și ȘtiriDiaspora.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News