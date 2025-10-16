Misterele vitraliilor de la catedrala Notre-Dame de Chartres, dezvăluite de inteligența artificială

O aplicaţie dotată cu inteligenţă artificială, prezentată de creatorii ei ca o premieră mondială, dă viaţă celebrelor vitralii ale catedralei din Chartres, centrul Franţei, şi permită publicului larg să le descopere secretele cu ajutorul unui smartphone, informează AFP.



Mulţi vizitatori au deja în reflex să fotografieze vitraliile, fără să le înţeleagă însă semnificaţia, a subliniat Jean Touchard, responsabil de proiecte digitale şi mecenat în cadrul Centrului internaţional al vitraliilor, organizatorul proiectului.



Potrivit acestuia, o conversaţie între o mamă şi o fiică în faţa unuia dintre vitralii i-a confirmat această nevoie. Fetiţa i-a spus mamei 'sunt frumoase vitraliile tale, mamă... dar nu înţeleg nimic', rememorează acesta.



Acum, este suficient să îndrepţi aplicaţia către unul dintre vitralii pentru a vedea pe ecranul telefonului o imagine la rezoluţie înaltă, dar şi pentru a afla mai multe informaţii despre ce reprezintă vitraliul respectiv.



Am reuşit să facem să vorbească aceste opere milenare, printre cele mai vechi din lume, a spus Jean-François Lagier, directorul Centrului internaţional al vitraliilor.



În fiecare an, peste un milion de vizitatori vin aici pentru a admira cele 172 de vitralii, care se întind pe o suprafaţă de 2.600 de metri pătraţi - majoritatea din secolul al XIII-lea, - ale catedralei din Chartres, capodoperă a artei gotice, înscrisă în patrimoniul mondial UNESCO.

Enciclopedie de buzunar





Această primă versiune a aplicaţiei, rodul mai multor ani de muncă, permite descoperirea istoriei primelor 50 de piese, folosind algoritmi proveniţi din recunoaşterea facială.



Maşinile autonome recunosc semnele rutiere. Am transpus acest algoritm vitraliilor şi luminozităţii lor schimbătoare de-a lungul zilei, în funcţie de starea vremii şi de anotimp, a precizat Jean Touchard.



O muncă îndelungată de arhivare şi de fotografiere a fost necesară pentru alimentarea bazei de date, conform constrângerilor patrimoniale, care nu permite fixarea pe pereţi a niciunui dispozitiv informatic, cum ar fi codurile QR, spre exemplu.



Timp de şapte ani, 3.000 de fotografii au fost realizate pentru a alimenta aplicaţia cu 10.000 de medalioane şi 20.000 de detalii iconografice, folosite pentru realizarea acestei enciclopedii de buzunar, a asigurat Lagier.



A fost necesar să se realizeze descrieri, numeroase şi variate, ale figurilor reprezentate, dar şi ale diverselor semnificaţii ale culorilor alese.



Descrierile în scris reprezintă în total 1,4 milioane de semne doar în această primă versiune a aplicaţiei.

Vitraliile nu sunt Biblia săracilor. Chiar şi în Evul Mediu, era nevoie de chei de lectură pentru vitralii, a explicat Félicité Schuler-Lagier, ghid de 20 de ani la Chartres, realizatoarea acestei imense lucrări de redactare.



Culorile, gesturile, lungimea veştmintelor, toate semnifică ceva. Aplicaţia şi tehnologia ajută la decodarea unui limbaj uitat, a continuat ea.



Proiectul, disponibil în mod gratuit în magazinele de aplicaţii până la finalul lunii octombrie, a fost finanţat aproape integral prin mecenat şi a costat 270.000 de euro.



Aplicaţia nu este doar o simplă vizită îmbogăţită cu elemente din realitatea augmentată, ci oferă un instrument pedagogic util - inclusiv pentru ghizi -, dar destinat în special tinerilor.



Când le explicăm, sunt fascinaţi spre exemplu de scenele în care apare diavolul sau animale. E suficient să le oferim semnificaţiile, a mai spus Félicité Schuler-Lagier, care spune că această aplicaţie vorbeşte pe limba lor, ecranul.



Pe termen lung, proiectul vizează extinderea la alte monumente din Franţa şi din lume. Nu este vorba despre conservarea patrimoniului, ci despre reflecţie şi valorificare, a conchis Jean Touchard. Dacă acest lucru funcţionează la Chartres, de ce nu şi în altă parte?.