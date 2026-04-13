Ministrul Sănătății merge în Statele Unite pentru întâlniri de importanță strategică

Potrivit unui comunicat de presă, ministrul va avea întâlniri cu reprezentanți ai Băncii Mondiale și ai unor mari companii din domeniul sănătății. Discuțiile vor viza finanțarea și reformarea sistemului de sănătate, precum și accesul pacienților la tratamente moderne, în cadrul unor mese rotunde și întâlniri oficiale și informale.

„În perioada 14-18 aprilie 2026, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete se va afla la Washington D.C. (SUA), acolo unde va avea o serie de întâlniri de o importanță strategică cu reprezentanții Băncii Mondiale și a principalelor companii americane din domeniul sǎnǎtǎții.

Programul vizitei:

Miercuri, 15 aprilie 2026

- Întâlnire cu reprezentanții companiei Eli Lilly

- Participare masă rotundă "Combaterea cancerului ca politică economică: explorarea unor abordări pentru finanțarea îngrijirii eficiente a bolnavilor cu cancer pulmonare și a capacității sistemelor de sănătate. "

- Întâlnire cu reprezentanții companiei Pfizer

Joi, 16 aprilie 2026

- Întâlnire cu reprezentanții companiei GEHealthCare

- O serie de întâlniri formale și informale cu reprezentanții Băncii Mondiale

Vineri, 17 aprilie

- Participare masă rotundă "Acțiuni inițiate la nivel național: un schimb de opinii la nivel ministerial privind reformele sistemului de sănătate ".

- Întâlnire cu reprezentanții companiei Medtronic

- Întâlnire cu reprezentanții companiei Pfizer

Vizita se înscrie în marja eforturilor depuse de ministrul Sănătății și a autorităților guvernamentale de a transformara pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti- Covid 19 într-un beneficiu real pentru pacienți, asigurând accesul la tratamente care momentan lipsesc din sistemul public”, se arată în comunicatul de presă.

