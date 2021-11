Ministrul de externe din Tuvalu, la costum și cravată, se adresează conferinței COP 26 stând în mare până la genunchi - FOTO în articol

Ministrul de externe din Tuvalu ține un discurs la Conferința Națiunilor Unite privind clima de la Glasgow, stând în mare până la genunchi, pentru a arăta cum națiunea sa insulară din Pacific se află în prima linie a schimbărilor climatice, relatează Mediafax, citând CNN.

Imaginile cu Simon Kofe stând, în costum și cravată, la un pupitru amplasat în mare, au fost distribuite pe scară largă pe rețelele de socializare, atrăgând atenția asupra luptei Tuvalu împotriva creșterii nivelului mării.

"Declarația juxtapune cadrul COP26 cu situațiile reale cu care se confruntă Tuvalu din cauza impactului schimbărilor climatice și a creșterii nivelului mării și evidențiază acțiunile îndrăznețe pe care Tuvalu le întreprinde pentru a aborda problemele foarte presante ale mobilității umane în contextul schimbărilor climatice", a spus Kofe.

