Data publicării:

Mina marină descoperită la Vadu a fost neutralizată

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: MApN
Foto: MApN

Mina marină descoperită duminică la Vadu a fost neutralizată.

Printr-un apel la Serviciul unic 112, a fost semnalată, duminică, 31 august, prezența unui corp metalic suspect, de formă sferică, pe plaja de la Vadu.

Conform procedurilor pentru astfel de situații, angajații Ministerului Afacerilor Interne au securizat zona, iar scafandrii militari EOD au fost alertați, ajungând la fața locului în jurul orei 19.15.

S-a constatat că a fost vorba despre o mină marină de contact, aceasta fiind transportată cu o autoutilitară militară specială în Poligonul Capu Midia, unde a fost neutralizată prin distrugere în jurul orei 20.30.

Comentarii

