€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:19 11 Oct 2025

Militarii americani au început să ajungă în Israel pentru a supraveghea implementarea „acordului Trump”
Autor: Tudor Curtifan

donald-trump-2_84087000 Sursa foto: Agerpres
 

Militari americani au început să sosească în Israel pentru a sprijini şi monitoriza acordul propus de preşedintele american Donald Trump şi semnat joi de Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas, informează agențiile Agerpres și EFE.

Potrivit postului american ABC News, 200 de soldaţi americani au început să sosească în Israel din SUA şi alte ţări din Orientul Mijlociu pentru a înfiinţa un "centru de coordonare" care va supraveghea implementarea armistiţiului în Gaza.

Cei doi oficiali americani consultaţi de reţea afirmă că niciun soldat american nu va intra în Fâşia Gaza.

Amiralul Brad Cooper, oficialul Comandamentului Central al SUA însărcinat cu supravegherea trupelor sale în Orientul Mijlociu, a sosit şi el vineri în Israel.

"Centrul de coordonare" pe care soldaţii americani îl vor înfiinţa în Israel este un "prim pas" în implementarea acordului încheiat între Israel şi Hamas, care va implica "o coordonare extinsă a asistenţei umanitare, logistice şi de securitate", au explicat oficialii pentru ABC.

Prin urmare, soldaţii americani transferaţi în zonă sunt specializaţi în transport, planificare, logistică, securitate şi inginerie şi vor lucra alături de reprezentanţi din alte ţări, din sectorul privat şi din organizaţiile neguvernamentale. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trump,
israel,
hamas
acord
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Zelenski, nouă discuție cu Trump. Ce au vorbit cei doi
Publicat acum 34 minute
Adevărul despre ultimele luni ale Corinei Aricescu, medicul care a murit la 45 de ani
Publicat acum 59 minute
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Avortul, încă o temă sensibilă și o problemă în Europa. Vasile Dîncu s-a alăturat campaniei My Voice, My Choice
Publicat acum 2 ore si 0 minute
ONU, îngrijorată de tensiunile tot mai mari dintre Statele Unite și Venezuela
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 5 minute
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 09 Oct 2025
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat pe 09 Oct 2025
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 09 Oct 2025
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat acum 23 ore si 15 minute
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close