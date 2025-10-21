€ 5.0832
Data publicării: 16:52 21 Oct 2025

Mihai Fifor, semnal de alarmă: România, singura țară din UE care nu respectă salariul minim european
Autor: Elena Aurel

liberalizarea-pretului-la-energie_61083000 Inquam Photos / Octav Ganea
 

Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat că România este singura țară din Uniunea Europeană care nu respectă Directiva privind salariul minim.

Mihai Fifor a avertizat că România riscă să fie singura țară din UE care nu respectă Directiva Europeană privind salariul minim, în timp ce toate celelalte state membre vor majora acest venit în 2026. 

„Cu excepția României, toate celelalte state membre respectă Directiva Europeană privind salariul minim și vor majora acest venit în 2026, conform mecanismului european.

Aceasta este realitatea care ar trebui să dea de gândit Guvernului Bolojan. România riscă să devină singura țară din Uniunea Europeană care încalcă un act legislativ obligatoriu, adoptat prin votul Parlamentului European și transpus deja în legislația națională.

Așa cum a avertizat PSD, nerespectarea directivei europene privind salariul minim va declanșa automat procedura de infringement, ceea ce ar însemna nu doar sancțiuni financiare, ci și blocarea fondurilor europene din PNRR și din fondurile de coeziune. Cu alte cuvinte, prețul deciziilor greșite ale Guvernului Bolojan va fi plătit tot de români - prin pierderea miliardelor destinate dezvoltării țării", a scris Mihai Fifor pe pagina de Facebook. 

„România trebuie să respecte legislația europeană și să majoreze salariul minim în 2026"

Mihai Fifor a criticat Guvernul Bolojan și a spus că acesta nu face reforme reale, ci acționează din orgoliu și ia decizii economice greșite.

Acesta cere premierului Bolojan să discute cu Comisia Europeană înainte de a decide în privința salariului minim. Potrivit acestuia, PSD susține respectarea legislației europene și creșterea salariului minim în 2026.

„Pentru că nu vorbim de "reformă", ci de orgolii și de decizii economice greșite: creșterea haotică a taxelor, blocarea investițiilor publice, obsesia pentru disponibilizări și încăpățânarea de a nu prelua programul de stimulare a economiei prezentat de președintele Sorin Grindeanu. Toate acestea au frânat economia, au erodat încrederea mediului de afaceri și au pus presiune pe milioane de familii care trăiesc din salarii mici.

Este obligatoriu ca premierul Bolojan să deschidă un dialog real cu reprezentanții Comisiei Europene înainte de a lua o decizie privind salariul minim din România. Prin dialog se pot identifica soluții, prin orgoliu - doar probleme.

PSD își menține poziția fermă: România trebuie să respecte legislația europeană și să majoreze salariul minim în 2026, conform mecanismului comun stabilit la nivelul Uniunii Europene",  a scris Mihai Fifor. 

Obligație legală și morală față de români

Mihai Fifor este de părere că nu e corect ca oamenii care muncesc cinstit să ajungă și mai săraci din cauza orgoliului premierului Bolojan. Potrivit acestuia, aplicarea mecanismului salariului minim european este o obligație legală și morală față de români.

„Nu putem accepta ca sute de mii de oameni care muncesc cinstit să fie împinși și mai adânc în sărăcie, doar pentru a satisface orgoliul unui premier care refuză să asculte argumentele economice și sociale.

Respectarea mecanismului salariului minim european nu este o opțiune politică - este o obligație legală, dar și o datorie morală față de cetățenii României",  a scris Mihai Fifor pe pagina de Facebook. 

