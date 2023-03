Mica sferă de diamant care ar putea debloca criza energetică pentru totdeauna

Acea explozie puternică de lumină laser a creat temperaturi și presiuni imense și a declanșat o reacție de fuziune, reacția care alimentează soarele, informează BBC.

National Ignition Facility (NIF), parte a Laboratorului Național Lawrence Livermore (LLNL), făcuse astfel de experimente înainte, dar de data aceasta energia care a ieșit din reacție a fost cantitativ mai mare decât puterea laserului folosită pentru a o genera.

NIF’s #FusionIgnition breakthrough came from a steady evolution of experimental designs, with continuous improvements in diagnostic, optics, and simulation technology, target quality, and the energy and reliability of NIF’s lasers. Part 2 of a series https://t.co/2dEnBLSiQA pic.twitter.com/T6Z9CRziCG