“Mi-e teamă că se vor lua cele mai proaste decizii cu putință”. Bogdan Chirieac prevede un taifun economic negociat la Cotroceni

Președintele României a primit draftul cu noile măsuri fiscale, urmând ca luni să fie prezentată forma finală a pachetului legislativ. Între timp, informațiile agreate până acum conturează un set de decizii cu impact major, în special asupra românilor vulnerabili. De la 1 iulie, peste 6 milioane de persoane, inclusiv pensionarii cu venituri, ar putea fi obligate să plătească contribuții la sănătate. În plus, se preconizează o creștere a TVA-ului în sectorul HoReCa la 19%, ceea ce va duce la scumpiri în restaurante și unități de cazare.

Măsurile nu se opresc aici. Accizele pentru alcool și combustibil ar urma să fie majorate, în timp ce în sistemul public se iau în calcul reduceri de personal și scăderi salariale. Guvernanții discută despre tăierea unor sporuri, precum cel de confidențialitate, dar și despre desființarea a circa 20% din instituțiile și agențiile de stat. În paralel, o taxă de solidaritate de 20% pentru veniturile nete ce depășesc 10.000 de lei ar putea fi introdusă, vizând inclusiv persoanele active în mediul online. Analistul Bogdan Chirieac a comentat implicațiile acestor măsuri într-o intervenție la România TV.

"Orice, numai să nu se taie cheltuielile aberante ale statului"

“Mi-e teamă că se vor lua cele mai proaste decizii cu putință, care vor afecta într-o manieră hotărâtoare economia țării noastre. Orice, numai să nu se taie cheltuielile aberante ale statului. Mi-e teamă că se merge pe această cale. Aparent, este cea mai facilă, fiindcă mediul economic nu are timp să iasă în stradă. Nu are libere, nu are mini-vacanțe, nu are puls, nu are multe beneficii care sunt în mediul bugetar. În acest moment, se vor lua aceste decizii care vor lovi grav economia, fără să rezolve într-un fel criza economică pe care o traversăm. Vom intra în recesiune. De altfel, în recesiune intri în orice situație. Prin reducerea de cheltuieli se diminuează consumul. Aceasta va fi o chestiune profundă, cu o rată de creștere a șomajului, cu o creștere a cheltuielilor statului; nu va economisi, ci va cheltui mai mult, culmea. Deci, îmi este teamă de ce este mai rău în acest moment. Am văzut deciziile, sunt deja în presă. Am văzut și punctul de vedere al FMI, care e o perspectivă confortabilă. Mă gândesc că în 2010 Traian Băsescu a luat cea mai bună decizie când a redus cheltuielile cu 25% în mediul bugetar și a lăsat în pace economia. A readus țara pe linia de plutire în doi ani de zile. Acum, lovind economia — că ei asta fac — nu pot să garanteze în niciun fel aducerea țării într-un timp rezonabil pe linia de plutire”, a explicat Bogdan Chirieac.

