Mesajul pe care un băiețel de 10 ani i l-a trimis surorii lui, înainte să fie răpit de Hamas. ”Am încercat să-i protejez toată viața. Acum, nu mai pot face nimic”

Ambasada Israelului în Statele Unite a anunțat că printre cei răpiți până acum de teroriștii Hamas se numără și multe femei și copii.

"Tot ce am în viața mea – familia mea – lipsește. Sunt îngrozit din cauza fotografiilor și nu-mi vine să cred ochilor. Pare un film de groază, dar s-a întâmplat", a spus Gaya Kalderon pentru Sky News.



Gaya, care are 21 de ani, locuiește în Tel Aviv. O mare parte din familia ei se află în Nir Oz, situat în sudul Israelului. Sâmbătă dimineața, Hamas a intrat în localitate. "Teroriștii sunt în dormitorul meu", este mesajul pe care l-a primit de la fratele ei de 10 ani.



"Am fost îngrozită să mă trezesc sâmbătă dimineață și să primesc mesaje de genul "teroriștii sunt în dormitorul meu" și sora mea în vârstă de 16 ani îmi scria: "Sunt atât de speriată".", a spus aceasta.



Tatăl ei, Offer, sora ei de șaisprezece ani, Sahar, și fratele ei, Erez, în vârstă de 10 ani, au fost răpiți din casele lor de Hamas.

"Nu știu ce s-a întâmplat cu tatăl meu sau cu frații mei mai mici pe care am încercat să-i protejez toată viața. Și acum nu pot face nimic", a mai spus Gaya.

Cum au loc răpirile





Oamenii sunt șocați, înspăimântați și îngrijorați pentru soarta celor apropiați, iar numărul victimelor este uriaș. Numărul deceselor israeliene din ultimele zile este ceva ce națiunea pur și simplu a mai văzut până acum. Cei din gruparea Hamas sunt oameni înarmați, merg din casă în casă în sate, caută civili.

Uneori folosesc burghie electrice pentru a sparge ușile. Odată ce își au captivii, ei pleacă în viteză peste deșert - probabil către Gaza, notează sursa citată.

"Vă rog să nu mă ucideți"





Noa Argamani este o studentă de 25 de ani care participa la un festival de muzică lângă Re'im, tot în sud. Un videoclip o arată pe Noa fiind pusă pe o motocicletă - un prieten al Noei a confirmat pentru Sky News că este ea este cea din imagini. Fata întinde mâinile implorând către un însoțitor și le spune răpitorilor ei: "Vă rog să nu mă ucideți".



Un videoclip făcut ulterior pare să o arate stând jos, bând apă. Nu se știe unde. Tatăl ei, Yakov Argamani, spune că este devastat.

"Ce pot să spun? Toată viața mea, de când s-a născut, am încercat să o protejez, să o îmbrățișez, să o susțin și să o iubesc. Și aici, în acest moment dificil, nu pot fi nici măcar pentru a o înveseli, nu i-am putut oferi o mână de ajutor", a spus acesta.



Ca și în cazul numărului de morți, israelienii captivi au o dublă semnificație. Prima este tactică, dar a doua este de natură psihologică: durerea cauzată membrilor familiilor, ideea că niciun israelian care își duce viața normală nu este cu adevărat în siguranță. Toate acestea vor face parte din răspunsul în curs al Israelului.



După cum spune Gaya pentru Sky News: "Îmi doresc doar familia înapoi și îmi doresc ca țara mea să o aducă acasă".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News