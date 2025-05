Mesajul Ginei Bradea, după ani de zile de diaspora: „Îmi era așa dor de țara mea, dar nu știam câtă răutate ascunde”

Într-un videoclip devenit viral pe TikTok, cu peste 120.000 de vizualizări și mii de comentarii, Gina a vorbit cu sinceritate despre șocul revenirii și despre dezumanizarea pe care o resimte în relațiile dintre români.

„Îmi pare rău că m-am întors în România. Îmi pare rău să spun eu asta, dar sunt foarte multe zile când îmi pare rău că m-am întors în România. Am locuit în străinătate ani de zile. Tot timpul mi-a fost dor de România, de casa mea, de familia mea, de vecini, de prieteni, de colegi, de românii mei, pe care întotdeauna i-am considerat oameni buni, oameni calzi, oameni harnici”, spune ea.

Un strigăt de durere, dar și un apel la umanitate

Într-un ton cald, dar încărcat de durere, Gina Bradea a transmis un mesaj complex în care a atins teme sensibile: idealizarea românilor de peste hotare, lipsa dialogului civilizat și dezbinarea tot mai vizibilă în societate.

„V-am idealizat eu pe voi românii? Mi s-a părut că sunteți niște feți frumoși, niște oameni gospodari și extraordinari? Sunt dezamăgită zilnic. Nu e zi în care să nu văd valuri uriașe de ură și de răutate. Nu e zi în care să nu primesc zeci de mesaje pline de ură și de răutate. Ce v-am făcut, oameni buni? De ce urâți atât de mult? De ce vă jigniți atât de mult între voi?

Văd oameni care se atacă gratuit. Oare am uitat să fim oameni? De ce trebuie să vă jigniți? Spuneți-vă părerile într-un mod civilizat. Oare nu există un mod civilizat de a vă spune părerile? Trebuie musai să jigniți. Văd asta din ce în ce mai des: Dezbină și stăpânește. Pur și simplu asta văd că se întâmplă în jurul nostru”, mai spune aceasta.

De la rețete culinare la lecții despre demnitate și empatie

Gina Bradea a adunat o comunitate mare în jurul rețetelor tradiționale și a modului simplu, autentic și uman în care își împărtășește viața. Tocmai de aceea, valul de ură cu care s-a confruntat o surprinde și o revoltă. În mesajul său, afirmă că nu face parte din niciun partid, dar cu toate acestea, a fost inclusă pe o listă de persoane acuzate pe nedrept, fapt care a generat un val de atacuri și amenințări la adresa sa:

„Nu fac parte din niciun partid politic. Există și oameni ca mine pe fața Pământului, oameni decenți care își văd de treaba lor. Merg la vot. Votez omul, nu partidul. Nu spun nimănui pe cine să voteze. Nu mă bag, pur și simplu. Am apărut acum ceva timp pe o listă făcută de o individă la trosneală. Lista aia nu are niciun temei clar. Nu are dovezi, nu are nimic. A făcut o listă. Oricine poate lua niște nume la întâmplare, nume de oameni cunoscuți să facă o listă și să facă niște acuzații absurde, fără dovezi. De atunci primesc zilnic amenințări. De ce ar trebui să fiu eu urâtă, frate? Ce bani am primit? De la cine?

Muncesc pentru banii pe care i-am și știu să mi-i drănuiesc. Știu să fac cumpărături inteligente și asta vă învăț și pe voi. Pe cei care vreți să ascultați ce vă spun. Dacă nu, nu mă mai urmăriți. Nu vă sunt datoare nimănui cu nimic. Sunt datoare să fiu educată, să vorbesc politicos, să am șapte ani de acasă, așa cum m-a învățat mama mea”.

Un adevăr dureros rostit cu voce tare

„Știți ce am învățat prima dată când am fost afară? Să mă feresc de români. Chiar așa este oare? Am ajuns noi românii să ne mâncăm unii pe ceilalți, să ne ferim noi între noi? Vi se pare normal lucrul ăsta?

Unde este bunul sens? Unde sunt cei șapte ani de acasă la voi? Văd oameni care sar la beregată unii la ceilalți. Jigniri urâte. M-am săturat să mi se spună marș de nu știu câte ori pe zi. Niciodată nu am spus marș cuiva, nici măcar unui câine”, transmite ea.

Reacții în lanț: mii de români se regăsesc în mesajul Ginei

Comentariile la postarea sa confirmă că mulți români din diaspora împărtășesc sentimente similare. Departe de a fi un caz izolat, Gina Bradea a devenit vocea unui segment din diaspora care s-a întors cu speranțe și s-a izbit de o societate în care conflictul și lipsa de respect au devenit tot mai frecvente.

„Eu de asta nu mă întorc, din cauza oamenilor și cât de răutăcioși sunt”, scrie o persoană.

„Sentimentul acesta îl am de fiecare dată când merg „acasă" care nu se mai simte ca „acasă". Oamenii sunt extraordinar de răi, invidioși, mândrii... păcat”, mai adaugă un român în comentarii.

„Toată lumea a uitat de Dumnezeu, au uitat să fie buni și au în suflet numai răutate și ură”, punctează altcineva.

♬ original sound - Gina Bradea Oficial @ginabradea Imi pare rau ca m-am intors in Romania, din ce in ce mai des! E atata ura si agresivitate, incat ma sperie! Zilnic primesc zeci de comentarii pline de ura si de rautate si m-am saturat. Am spus asta de multe ori si deja nu mai suport, gata! Cine mai comenteaza urat primeste block din prima, gata cu politetea! Sunt om si eu si nu sunt obligata sa inghit rautatile nimanui. Pe pagina mea postez ce vreau eu: retete, asa cum le gatesc eu, filmari din gradina, de pe unde merg, promovez ce produse imi pac MIE, si asta fara sa dau explicatii nimanui. Cand o sa vin eu pe pagina cuiva sa cer socoteala de ce posteaza ceva, atunci sa faceti si voi asta, aici, la mine. Chestie elementara de cei 7 ani de-acasa, pe care eu ii am din plin. Punct! #ginabradea

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News